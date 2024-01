Il ne reste que des heures pour le coup d’envoi du choc des huitièmes de finale de la CAN 2023 entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Les poulains d’Aliou Cissé affronteront ceux d’Emerse Faé sans le talentueux milieu de terrain Pape Guèye forfait pour cette rencontre. Une absence de taille, car Pape n’a jamais connu de défaite quand il démarre un match avec le Sénégal.

Arrivé dans la Tanière en novembre 2020, Pape Alassane Guèye de son nom complet a gravi les échelons pour atteindre le niveau qu’il a aujourd’hui au sein de l’Équipe Nationale du Sénégal. Pour les 3 premiers matchs du Sénégal dans cette CAN 2023, le champion d’Afrique 2022 était titulaire lors de ces 3 sorties des phase de groupes et il a été au rendez-vous. C’est le premier buteur sénégalais dans cette compétition. Son but contre la Gambie avait permis aux Lions d’ouvrir la marque lors de la première journée (3-0). En dehors de son but, Pape Guèye avait livré un match XXL. Son apport dans l’entre-jeu du Sénégal est d’une importance capitale, l’équipe dirigée par Aliou Cissé. Le joueur de Marseille est presque partout lors des matchs du Sénégal pour aider l’équipe à faire les différences contre ses adversaires.

Pape Guèye, le porte-bonheur des Lions !

Depuis son intégration dans l’Équipe Nationale en novembre 2020, le natif de Montreuil (France) n’a jamais déçu le public sénégalais. Aujourd’hui, Pape Guèye a 21 sélections avec l’équipe première du Sénégal, dont 10 titularisations. Sur les 10 matchs qu’il a démarrés, le Sénégal a remporté 9 matchs et a enregistré un match nul contre le Bénin (1-1), le 17 juin 2023, en retour des éliminatoires de la CAN 2023. La première titularisation de Pape Guèye c’était lors de la victoire du Sénégal (2-0) devant le Cap-Vert en huitièmes de finale de la CAN 2021. Il était aussi titulaire lors de la victoire du Sénégal face au Brésil (4-2), le 20 juin 2023 à Lisbonne (Portugal).

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)