Dans un choc électrique comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal a ouvert le score dès la 3e minute de jeu par le biais de Habib Diallo.

Un but qui rentre dans l’histoire de la compétition pour les Lions du Sénégal. En effet, selon Opta, le spécialiste des statistiques de football, le but de Habib Diallo est le but le plus rapide inscrit par le Sénégal dans les matchs à élimination directe de la CAN. Comme quoi, il ne faut pas enterrer Habib Diallo auteur de ce superbe but.

3 – Habib Diallo (3 minutes et 15 secondes) a marqué le but le plus précoce pour le Sénégal dans un match à élimination directe en Coupe d'Afrique des Nations. Eclair. #CAN2023 pic.twitter.com/pMRVu0ptUW — OptaJean (@OptaJean) January 29, 2024

