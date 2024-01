Si l’affiche du match entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire sera l’attraction de cette nouvelle journée des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, un autre duel palpitant attend les passionnés du ballon rond. Il s’agit de la rencontre entre le Cap-Vert et la Mauritanie prévue ce lundi à 17 heures au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Après avoir dominé le groupe B, empochant 7 points, devant l’Egypte, le Ghana et le Mozambique, le Cap-Vert aborde ces huitièmes de finale en favori face à la Mauritanie tombeuse à la surprise générale de l’Algerie, l’une des grosses favorites de cette compétition. Pour ce derby ouest-africain inédit, on s’attend à une grosse rivalité entre les Requins Bleus et les Mourabitounes, qui se rencontrent pour la première fois dans cette compétition continentale. Cette affiche promet un spectacle captivant, mettant en scène deux équipes affamées de succès et prêtes à tout pour décrocher une place en quarts de finale.

Les Requins Bleus du Cap-Vert entrent dans ce match avec une confiance renouvelée après avoir survécu à la phase de groupes avec brio. En face, les Mourabitounes emmenés par Amir Abdou apportent une dose d’imprévisibilité, ayant surpris de nombreux observateurs par leur victoire cruciale face aux champions d’Afrique de 2019.

