Le défenseur sénégalais de 29 ans s’est encore montré décisif avec le Stade Lavallois dans le Championnat français de Ligue 2.

Sans victoire en Ligue 2 depuis le 25 novembre dernier et un succès sur la pelouse de l’US Dunkerque, le Stade Lavallois s’est donc relancé en allant s’imposer à Rodez, samedi 27 janvier, dans le cadre de la 22e journée (1-2). Tenus en échec jusqu’aux ultimes instants, les Tangos ont été sauvés par Pape Djibril Diaw.

Souvent décisif depuis son but salvateur à la fin de saison dernière, le défenseur sénégalais de 29 ans a poussé au fond des filets un ballon repris de la tête par Jordan Tell. C’est son troisième but en Ligue 2 cette saison. Et grâce à cette victoire, le Stade Lavallois remonte à troisième place du classement avec 39 points.

⏱️ 90’⎮ #RAFLAVAL 🔥 C’est fini ! Nos Tango s’imposent 2-1 à Rodez et retrouvent le podium de la Ligue 2 ! 🟠⚫️ 1️⃣-2️⃣ 📸: 3FProd pic.twitter.com/IVZ6J19bld — Stade Lavallois (@stadelavallois) January 27, 2024

wiwsport.com