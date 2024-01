La Ligue 1 sénégalaise de Football entame cet après-midi les rencontres de la 13ème et dernière journée de la phase aller. Pour ce vendredi 26 janvier 2024, 6 affiches sont au programme dont le choc Génération Foot contre Diambars. La phase aller sera clôturée mardi 30 janvier avec le duel Linguère / Jaraaf à Saint-Louis.

Lourdement battu lors de la précédente journée (4-0) par Teungueth FC au stade Ngalandou Diouf, Génération Foot (11ème, 12 points) reçoit Diambars (13ème, 9 points) dans quelques heures au Stade Lat Dior. Lors de la 12ème journée, les protégés Bruno Rohart avaient fait match nul (1-1) face à Dakar Sacré-Cœur. Ce sera l’occasion pour les deux académies de chercher à renouer avec le succès.

Le leader Teungueth FC veut finir champion à mi-parcours

Premier du championnat après 12 journées disputées avec 21 points au compteur, le club phare de Rufisque fera face au Stade de Mbour (12ème, 10 points) avec comme objectif gagné et finir champion à mi-parcours. Si TFC a corrigé (4-0) GF lors de sa dernière sortie, Stades a perdu (1-0) devant AS Pikine. Avec seulement une victoire depuis le début de la saison, les malheureux finalistes de la Coupe du Sénégal 2023 vont tenter de surprendre les vainqueurs de la Coupe de la Ligue 2023, à savoir Teungueth FC.

Les autres affiches de ce vendredi 26 janvier 2024 opposent Casa Sports (8ème, 14 pts) à US Ouakam (9ème, 13 pts), Guédiawaye (5ème, points) avec ses 8 matchs nuls contre la SONACOS (10ème, 13 pts). Tenu en échec (1-1, 12ème journée) par Diambars, Dakar SC (4ème, 18 pts) oppose le 6ème au classement avec 17 points, savoir US Gorée. La 6ème rencontre de ce 26 janvier mettra aux prises Jamono Fatick dernier au classement avec 9 points, et AS Pikine (3ème, 20 pts). Les Pikinois vont chercher à enchaîner après leur victoire de la précédente journée (1-0) contre Stade de Mbour.

La dernière rencontre de cette 13ème et dernière journée de la phase aller sera jouée le mardi 30 janvier 2024. Linguère (7ème, 15 pts) recevra Jaraaf (2ème, 20 pts). Tenus en échec (0-0) à domicile par USO le 13 janvier dernier, les protégés de Malick Daf chercheront de finir la phase aller avec une victoire à l’extérieur.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)