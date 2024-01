Jeudi, les joueurs guinéens avaient refusé de s’entraîner afin de protester contre le non-versement d’une prime estimée à 9 200 euros environ. Une solution serait en passe d’être trouvée alors que se profile un 8e de finale, dimanche contre la Guinée équatoriale.

Vers la fin du conflit ? Selon nos informations, la sélection guinéenne s’est entraînée ce vendredi en Côte d’Ivoire, pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations 2024. Jeudi, la session collective du Syli National n’avait pas eu lieu à Yamoussoukro, comme annoncé par les médias 100 % Foot et RMC Sport. Les joueurs entraînés par Kaba Diawara protestent contre l’absence de paiement d’une prime de 10 000 dollars (6 millions de FCFA environ), négociée en cas de qualification pour les 8es de finale de la CAN, objectif atteint par la Guinée.

Une réunion entre cadres de l’équipe a donc eu lieu jeudi dans leur hôtel et des négociations se tenaient avec des officiels guinéens afin que les joueurs touchent leur argent. Selon 100 % Foot, un représentant du ministère des sports aurait promis de revenir avec cette somme samedi avant le 8e de finale prévu dimanche contre la Guinée équatoriale (17 heures GMT). Une réponse insuffisante pour les joueurs qui ont donc refusé de s’entraîner. Malgré ces échanges tendus, une solution serait en passe d’être trouvée et la délégation prenait ce vendredi après-midi la route d’Abidjan, où elle joue dimanche au Stade Olympique Alassane Ouattara.

La Guinée s’est hissée en 8e de finale en se plaçant à la 3e place du groupe C, derrière le Sénégal et le Cameroun. Emmenée par Naby Keita (RB Leipzig, Liverpool, Werder Brême…) et Serhou Guirassy (Rennes, Stuttgart…), elle a été éliminée en 8e de finale lors des deux dernières éditions. Son meilleur résultat est une finale perdue en 1976.

Le Parisien