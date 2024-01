Ce sera l’une des affiches les plus attendues des huitièmes de finale de Coupe d’Afrique des Nations. Les champions d’Afrique joueront la Côte d’Ivoire, hôte de cette compétition, lundi à partir de 20 heures GMT. « Le Sénégal n’est jamais facile à jouer », estime l’ancien international ivoirien.

Champion en titre, le Sénégal, favori pour le sacre final, défiera la Côte D’ivoire pour une place en quarts de finale. « Les sénégalais arrivent avec beaucoup de certitude. D’autant plus qu’ils sont tenants du titre« , a résumé Didier Drogba. « Leurs premiers matchs, les ont permis de montrer au continent que ce sont eux les champions en titre. Donc ils arrivent avec beaucoup d’assurance. Ils ont la chance d’avoir les onze de départ voire un plus de joueurs qui sont quasiment titulaires dans leurs clubs respectifs. Ça aide au niveau de la confiance. Et d’avoir un coach un peu serein qu’Aliou Cissé ça contribue aussi aux résultats », résume l’ancien joueur de Chelsea.

La Côte d’Ivoire s’est retrouvée en huitièmes de finale alors qu’elle a dû faire face à la raclée du siècle contre la Guinée Equatoriale en troisième journée de la poule A (0-4), obligeant aux ivoiriens à se contenter d’une place parmi les meilleurs troisièmes à la suite de la défaite de la Zambie face au Maroc (1-0). Seko Fofana et ses coéquipiers devront surmonter l’obstacle du Sénégal, qui a réussi un carton plein en phase de groupes. Ce qui n’est pas impossible selon Didier Drogba qui reste toutefois optimiste pour les Elephants. ”Nous pouvons le faire”, a-t-il déclaré.

