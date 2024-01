En réalisant un sans-faute à l’issue de la phase de groupes de cette CAN 2023, le Sénégal rejoint de nombreuses autres nations ayant réussi cette prouesse dans l’Histoire du tournoi. Mais le destin n’a pas toujours souri à tout le monde, au contraire.

Ce vendredi prend fin la phase de groupes de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Parmi les équipes ayant déjà assuré leur place pour les huitièmes de finale figure le Sénégal, qui attend de connaître son adversaire pour la suite de la compétition. Tenants du titre, les Lions ont assumé leur statut avec trois victoires en trois matchs. Une performance historique qui ne trace pas toujours la voie de champion d’Afrique. Retour sur le parcours de toutes les équipes ayant réalisé un carton plein en phase de groupes de la CAN.

Les désillusions de l’Égypte et du Maroc en 2019

Avant le Sénégal, dix autres nations se sont parvenues à remporter tous leurs matchs dans une phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations. Le Ghana (1965, 1992, 1994, 1996 et 2008) et l’Egypte (1974, 2000, 2010 et 2019) sont les deux pays avec le plus d’expérience à ce niveau. Mais la plus belle performance des Black Stars après avoir assuré autant de victoires (2) en autant de matchs de poule (2) remonte à la 1965. Ils avaient remporté le titre face à la Tunisie. Ensuite, ils se font battre en finale en 1992, éliminer en quart de finale en 1994, en demi-finale en 1996 puis ils terminent troisièmes lors de la CAN 2008.

De son côté, l’Egypte, après avoir assuré le sans faute en phase de groupes de la CAN 1974, avait subi une défaite en demi-finale mais s’était consolée avec la troisième place. Eliminés en quarts de finale de l’édition 2000 par la Tunisie, les Pharaons avaient ensuite écrasé tout sur leur passage dix ans plus tard, avant de succomber en huitièmes de finale de la CAN 2019 après un parcours sans-faute au premier tour. Comme le Maroc lors de la même édition. En 2019, après autant de victoires en trois journées, c’était donc l’Algérie qui avait confirmé en remportant le trophée, faisant comme en 1990, où les Fennecs avaient dominé les débats face au Nigeria en finale.

Le parcours parfait du Cameroun en 2002

En 1992, 2006 et très récemment en 2021, le Nigeria n’avait pas trébuché face à ses adversaires en poule. Mais les Super Eagles avaient ensuite concédé des revers en demi-finales (finissant troisièmes) et en huitièmes de finale. Pour sa part, en 1965, l’Ethiopie avait assumé son statut de pays hôte lors du premier tour. Mais la suite n’avait pas souri aux Walya avec deux défaites consécutives – en demi-finales puis lors du match pour la troisième place. Quatrième en 2008 et finaliste en 2012, la Côte d’Ivoire, elle, avait pourtant fait le sans-faute lors de ses trois premiers matchs durant ces éditions. Idem pour le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, quart de finaliste en 2012.

Vainqueur du trophée à cinq reprises, le Cameroun s’était brillamment illustré en 2002. Et les Sénégalais s’en souviennent encore. Les Lions Indomptables avaient réalisé un parcours en toute tranquillité lors de la phase de groupes, avant d’aller remporter le trophée contre le Sénégal. Mais quatre ans plus tard, Samuel Eto’o et ses partenaires se faisaient sortir en quart de finale par la Côte d’Ivoire, après une folle série de tirs au but et après avoir fait carton plein en phase de groupes. Comme la Guinée qui s’était vue éliminer au même stade par le Sénégal, justement. Reste maintenant à voir jusqu’où iront les Lions après cette brillante phase de groupes en Côte d’Ivoire.

Les équipes ayant assuré un sans-faute en phase de groupes de la CAN (inclus les groupes à deux trois équipes)

Ghana, Ethiopie, Egypte, Algérie, Nigeria, Cameroun, Guinée, Côte d’Ivoire, Gabon, Maroc, SÉNÉGAL

Le parcours des équipes qui ont fini avec un 100% de victoires en poule dans l’Histoire de la CAN

CAN 1965 : Ghana → vainqueur

CAN 1968 : Ethiopie → termine 4e après une défaite en demi-finale et à la 3e place

CAN 1974 : Egypte → termine troisième

CAN 1990 : Algérie → vainqueur

CAN 1992 : Nigeria et Ghana → respectivement 3e et finaliste

CAN 1994 : Ghana → éliminé en quart de finale

CAN 1996 : Ghana → battu en demi-finale puis lors du match pour la 3e place

CAN 2000 : Egypte → éliminée en quart de finale

CAN 2002 : Cameroun → vainqueur

CAN 2006 : Cameroun, Guinée éliminés quart de finale. Nigeria termine 3e place

CAN 2008 : Ghana, Côte d’Ivoire terminent 3e et 4e

CAN 2010 : Egypte → vainqueur

CAN 2012 : Côte d’Ivoire finaliste, Gabon quart de finaliste

CAN 2019 : Algérie vainqueur puis Egypte et Maroc sortis en 8es de finale

Algérie puis Egypte et Maroc sortis en 8es de finale CAN 2021 : Nigeria s’arrête en 8es

wiwsport.com