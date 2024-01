La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a terminé ce mercredi 24 janvier 2024, avec les 54 rencontres des phases de poules. À l’issue de ces matchs, les attaquants se sont illustrés avec des buts et passes décisives, mais c’est la star de la Guinée Équatoriale, Emilio Nsue qui domine pour le moment le classement des meilleurs artificiers de la CAN 2023 avec 5 réalisations.

Avant le début de la compétition la plus prestigieuse du continent africain, le numéro 10 et capitaine de la Guidée Équatoriale ne faisait pas partie des prétendants pour le titre de meilleur buteur de la CAN. Mais, après les trois matchs de poules, l’ancien de Majorque a marqué 5 buts, dont un triplé face à la Guinée-Bissau. Il est loin devant les grands noms du football africain, comme le meilleur joueur africain de l’année Victor Osimhen, Sadio Mané ou encore Mohamed Salah. Emilio Nsue pourra continuer de marquer dans cette CAN 2023, car son pays s’est qualifié en huitièmes de finale.

Mostafa Mohamed Bagdad Bounedjah auteurs de 3 buts

Si l’Égypte fait partie des 16 pays qualifiés pour les huitièmes de finale, c’est en grande partie grâce aux buts de l’attaquant de Nantes. Mostafa Mohamed a inscrit son nom sur le tableau des buteurs lors des 3 matchs de poules. C’est ce qui lui permet d’avoir 3 buts en autant de sorties. L’autre joueur qui a marqué 3 buts n’est personne que le héros de la finale de la CAN 2019, à savoir l’Algérien Baghdah Bounedjah. Mais l’attaquant des Fennecs ne pourra pas continuer de marquer, car l’Algérie est éliminée de la compétition.

Lamine Camara, Mohammed Kudus et Bertrand Traoré ont tous chacun 2 buts

Le reste des autres artificiers qui figurent dans la liste des meilleurs buteurs de la CAN 2023 comptent 2 réalisations chacun. Double buteur lors de son premier match de la CAN senior contre la Gambie, le Sénégalais Lamine Camara fait partie goleadors avec 2 buts. Le joueur de West Ham Mohammed Kudus et celui d’Aston Villa Bertrand Traoré ont aussi inscrit 2 buts dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Si le Burkinabè peut encore espérer marquer des buts pour son pays, tel n’est pas le cas pour le Ghanéen, car les Black stars du Ghana ne disputeront pas les huitièmes de finale.

José Machín Papin et Nkoudou dominent le classement passeurs décisifs

Pour le classement des meilleurs passeurs décisifs de la CAN 2023, le Camerounais Georges-Kévin occupe la première place (3 caviars) en ex æquo avec l’Équato-guinéen José Machín. Sadio Mané et Ismaïla Sarr figurent parmi les 6 meilleurs passeurs avec chacun 2 offrandes au compteur.