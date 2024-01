Encore sérieux et jamais bousculés, les Lions ont réalisé le sans-faute en battant la Guinée (2-0), mardi, dans leur dernier match de la phase de groupes. Si Abdoulaye Seck a marqué des points, c’est moins le cas pour Ismail Jakobs, toujours l’ombre de lui-même.

EDOUARD MENDY (6/10) : Un match très tranquille pour le gardien de but d’Al-Ahli qui n’a pas eu de travail à faire. Rassurant sur une longue balle aérienne de la Guinée, reprise de la tête par Abdoulaye Seck, à la 20e minute, il a ensuite réalisé un superbe arrêt devant Morgan Guilavogui en toute fin de rencontre. De quoi conserver sa cage inviolée pour la deuxième fois dans cette CAN.

ABDOULAYE SECK (8,5/10) : L’un des deux changements d’Aliou Cissé sur ce match, le défenseur du Maccabi Haïfa a pleinement utilisé ce temps de jeu pour montrer son potentiel, lui qui a souvent réalisé de grosses prestations avec les Lions ces derniers temps. L’ancien joueur d’Anvers s’est montré des deux côtés du terrain. Défensivement dans ce système hybride mis en place, rien ne passait dans son couloir, que ce soit dans le duel aérien ou au sol. Offensivement, elle a fait parler sa qualité de relance à plusieurs reprises et c’est surtout lui qui ouvre le score.

PAPE GUEYE (7/10) : C’est la surprise du chef, la nouvelle trouvaille, peut-être. Aligné dans un rôle hybride au milieu de la défense à trois, le joueur de l’Olympique de Marseille a sorti une prestation colossale. Il a été impeccable sur presque toutes ses interventions. Et quand il jouer le rôle de récupérateur et de constructeur dans l’entrejeu, il s’est montré irréprochable, notamment dans la relance. De sa superbe récupération à sa passe en profondeur pour Ismaila Sarr (7e), il a effectué un gros retour défensif à la 64e. Comme depuis le début de la CAN, il se montre rassurant et confirme son immense potentiel. Remplacé à la 71e minute par Cheikhou Kouyaté (non noté).

KALIDOU KOULIBALY (6/10) : Il faut dire que la position de stoppeur gauche n’est pas celle qu’il appréhende le plus positivement. Défensivement, le capitaine des Lions n’a pas été forcément très rassurant. Il a souvent été pris au niveau de la vitesse et a commis quelques fautes qui aurait pu lui valoir un avertissement. De plus, il n’a pas imposé sa puissance dans les duels et n’a pas énormément apporté de ses qualités de relance. Aussi, il a connu quelques approximations, notamment à la 64e. Et il faut dire qu’il n’a pas été mis en danger. Mais son équipe assure quand même en clean-sheet, et il en a apporté sa partition.

KREPIN DIATTA (8/10) : Les matchs passent et se ressemblent pour le nouveau latéral droit de la sélection. Dans la lignée de ses récentes performances, le joueur de l’AS Monaco a été excellent. Défensivement, il n’a jamais flanché dans son couloir. Et offensivement, il a adressé plusieurs bons ballons à ses partenaires, dont ce superbe centre sur coup-franc qui permet à Abdoulaye Seck d’ouvrir le score.

NAMPALYS MENDY (6,5/10) : De mieux en mieux physiquement, il était sans conteste l’un des tous meilleurs Sénégalais en première période. Très vite, il a voulu imposer son autorité et donner le tempo dans l’entrejeu, à l’image de son petit accrochage avec Naby Keita. Généralement précis, le joueur du RC Lens a été si précieux au milieu par son activité, son sens de l’anticipation ou encore sa sérénité. Face au bloc bas guinéen, il s’est même essayé de loin à deux reprises (10e, 28e) pour déstabiliser.

PAPE MATAR SARR (5/10) : On le voit beaucoup. Le milieu de terrain des Spurs de Tottenham a encore été un peu partout dans l’entrejeu. Il est ambitieux et se veut toujours actif. Mais force est de reconnaître que sur cette rencontre, il n’a pas vraiment imposé sa patte. Il a surtout eu beaucoup de déchets et s’est souvent engouffré dans le couloir droit, sans importance. Mais il a quand apporté sa petite pierre à l’édifice au niveau de la construction et la récupération. Remplacé à la 71e minute par Idrissa Gueye (non noté).

ISMAIL JAKOBS (4,5/10) : On attend toujours cet Ismail Jakobs d’avant-CAN. Un moment ou un autre, ça arrivera certainement mais pas dans ce match. Déjà très peu influent lors de deux premières rencontres, le latéral gauche des Lions n’a pas relevé la tête face à la Guinée. Régulièrement débordé dans son couloir, le joueur de l’AS Monaco s’est surtout distingué avec ce geste de frustration sur Naby Keita. Etonnant parce qu’il venait juste de réaliser un retour impeccable sur Aguibou Camara. Offensivement, il n’a pas été inspiré dans ses montées et ses centres. Et ce rythme, on commencera bientôt à se poser des questions sur sa connexion avec Sadio Mané dans le couloir droit. Remplacé à la 88e minute par Fodé Ballo-Touré (non noté).

ISMAILA SARR (4,5/10) : Il était dans la prise d’initiatives et tentait de percuter. Mais l’ailier de l’Olympique de Marseille a été assez discret lors de cette rencontre. Dans ce système hybride d’Aliou Cissé, il a pas mal dézoné en essayant de jouer dans l’axe puisqu’il a été plutôt bien muselé par Issiaga Sylla. A l’image de ce qu’on a vu dans ce match de part et d’autre, il a raté des nombreux gestes techniques après avoir été bien mis sur orbite, notamment par Krépin Diatta. On veut voir de la constance dans ses prestations car il est capable de passer du titre d’homme du match contre le Cameroun à disparaître face à la Guinée. Remplacé à la 72e minute par Iliman Ndiaye (non noté) auteur du second but des Lions.

HABIB DIALLO (4/10) : Face à un bloc bas, l’attaquant d’Al-Shabab doit faire parler ses atouts de pivot ou encore son sens du combat entrevu face au Cameroun. Elle l’a fait de temps en temps. Mais trop rarement. Beaucoup trop rarement même. Au final, on retient surtout ses difficultés à se montrer. Sur ce match, il ne s’est procuré aucune occasion. Mais il faut dire que les ballons n’arrivaient pas toujours dans de bonnes conditions, ou arrivaient très rarement. Remplacé à la 88e minute par Nicolas Jackson (non noté).

SADIO MANE (6/10) : L’attaquant d’Al-Nassr a alterné le bon et le moins bon. Le jeu sénégalais a penché sur le côté droit, n’empêche il a touché pas mal de ballons en première période puisqu’il dézonait beaucoup, sans pour autant parvenir à faire la différence face à son vis-à-vis Antone Conte. Lancé en profondeur, il a raté de manière assez incroyable une occasion (57e). Mais il a eu le mérite d’insister et de percuter dès que possible. Plus tranchant en fin de match, il a pu décaler Iliman Ndiaye pour s’offrir une passe décisive.

🇬🇳🇸🇳 Guinée 0-2 Sénégal : Qui sont vos Tops et vos Flops ❓#CAN2023 pic.twitter.com/Mx3qcJyCoJ — wiwsport (@wiwsport) January 23, 2024

wiwsport.com