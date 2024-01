Pour la première place du groupe C, le Sénégal et la Guinée, déjà qualifiés, s’affrontent au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro. Une rencontre serrée dans laquelle les champions d’Afrique ont réussi à ouvrir le score à l’heure de jeu. Et c’est Abdoulaye Seck qui permet à ses coéquipiers de mener. Sur un coup franc superbement frappé par Krepin Diatta, le défenseur de Maccabi Haifa smashe le ballon de la tête au deuxième poteau pour ouvrir le score (1-0).