Les Lions du Sénégal, qui ont déjà leur ticket en main pour le second tour de la compétition, se préparent pour leur dernier match de poules dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Un duel contre la Guinée potentiellement décisif pour la première place du groupe C.

Après leurs premiers matchs dans cette CAN où ils étaient en rodage, les hommes d’Aliou Cissé croiseront, mardi à 17 heures, la Guinée pour le compte de la troisième journée. Cette rencontre entre les deux premières équipes du groupe C s’annonce serrée, même si l’adversaire qui, sur le papier, ne devrait pas poser de problème aux coéquipiers de Nampalys Mendy, qui sont déterminés à remporter tous leurs matchs.

Présent en conférence de Presse avec le sélectionneur Aliou Cissé, Nampalys Mendy estime que le Sénégal jouera pour la victoire. « Rien ne change pour les joueurs. La mentalité est la même quel que soit le match auquel nous jouons, nous sommes très concentrés même si nous sommes déjà qualifiés. Et nous voulons terminer cette phase de groupes sur une bonne note. Nous avons à cœur de très bien terminer cette phase de poule« , estime le milieu Lensois.

S’agissant de la montée en puissance des jeunes sénégalais dans cette compétition à l’instar de Pape Matar Sarr ou de Lamine Camara, Nampalys Mendy, n’est pas trop surpris par leur réussite.« Pour moi ca n’a pas été une grande surprise. Je les côtoie quotidiennement aux entraînements et je vois ce qu’ils font en club. C’est vrai qu’ils ont été très, très bons. C’est une très bonne chose pour l’équipe nationale du Senegal. On a un groupe de qualité et qui performe. Et que ça continue comme ça », ajoute-t-il.

wiwsport.com