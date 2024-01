L’Egypte a évité le pire ce lundi soir face au Cap-Vert, premier du groupe B et déjà qualifié aux huitièmes de finale. Dans un match fou et à multiples rebondissements, les Pharaons privés de Salah ont fait match nul contre les Requins Bleus pour se qualifier au prochain tour avec 3 points, grâce notamment au nul (2-2) du Ghana.

La première mi-temps de la rencontre a été pour le compte des Pharaons obligés de gagner pour se qualifier. Mais la discipline tactique des Capverdiens a longtemps gêné les camarades de Mohamed Salah blessé et absent de la feuille du match. D’ailleurs, les Requins Bleus vont même ouvrir le score juste avant la pause et compliquer la tâche aux Égyptiens qui ne comptent que 2 points et s’affichent à la 3e place de ce groupe B.

Au retour des vestiaires, les finalistes de la précédente édition se sont montrés beaucoup plus incisifs en multipliant les assauts sur la surface capverdienne. Une intensité qui va payer dès la 50e minute de jeu grâce à Trézéguet qui permettre aux Égyptiens de revenir au score et tenir leur destin en main.

D’ailleurs, les coéquipiers de Salah vont prendre le dessus sur leurs adversaires grâce à leur attaquant Mostafa Mohamed (93e minute) croyant faire l’exploit. Mais les requins Bleus vont égaliser à la 99e minute par le biais du nouveau rentrant, Bryan Silva Teixeira. C’est donc le Cap-Vert (1er) et l’Égypte (2e) qui se qualifient aux huitièmes dans ce groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations. Dans l’autre affiche du groupe, le Ghana a été accroché en fin de match par le Mozambique (2-2) et a vu ses chances de qualifications être réduites désormais à un iota.

wiwsport.com