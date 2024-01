Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, a été victime d’un malaise ce vendredi après la victoire du Sénégal contre le Cameroun (3-1). Il a été hospitalisé dans un établissement sanitaire à Yamoussoukro.

Grosse frayeur au sein de La Tanière avec son patron. Quelques heures après la victoire 3-1 face au Cameroun, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, le sélectionneur des Lions Aliou Cissé aurait été victime d’un malaise, révèle-t-on sur Canal+ Afrique. Le technicien sénégalais de 47 ans a été interné dans l’Hôpital Catholique Saint Joseph Moscati, situé dans la ville de Yamoussoukro.

Mais plus de peur que mal ? En effet, la même source indique que l’état de santé de Cissé évolue positivement et se trouve sur la « phase ascendante », après plus de 17 heures aux urgences. Sa récupération avancerait bien et il devrait quitter l’hôpital dans les prochaines heures. Face à cette situation, un groupe de joueurs sénégalais est passé dans l’établissement sanitaire pour prendre des nouvelles du sélectionneur.

