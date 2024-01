Victorieuse de la Gambie ce vendredi (1-0), la Guinée s’est pratiquement qualifiée pour les huitièmes de finale. Kaba Diawara et ses hommes visent désormais la première place contre le Sénégal.

Comme on se retrouve. Après leur 0-0 en phase de groupes de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, la Guinée et le Sénégal vont se retrouver mardi à la CAN 2023. Avec un objectif en tête pour les deux nations : finir à la première place de ce groupe C. Pour ça, un seul point suffirait aux Lions. Mais le Syli National ne veut pas leur faciliter la tâche, comme l’a bien fait savoir son sélectionneur.

On va essayer de finir premier, déclare Kaba Diawara au micro de Canal+. Mais c’est très compliqué parce que le Sénégal a bien commencé. Ils sont en forme et ont un gros effectif. Il faudra tourner un petit peu parce qu’il faut que tout le monde soit concerné. Mais, en même temps, on a cette première place à aller chercher. C’est un derby, le match phare de ce groupe, et on va essayer d’aller le gagner ».

wiwsport.com