Qualifiés vendredi après avoir corrigé le Cameroun (3-1) lors de leur deuxième match de poule, les Lions connaissent déjà certains adversaires potentiels pour leur huitième de finale. Et ils sont assez nombreux mais l’affiche Guinée-Sénégal sera déterminante.

C’est en faisant les choses en grand que l’Equipe Nationale du Sénégal a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Avec une deuxième victoire contre le Cameroun (3-1) et six points au compteur, les Lions sont donc assurés de figurer dans les seize dernières équipes en lice. Et il peuvent déjà se faire une idée de leur adversaire pour les huitièmes de finale.

Si le Sénégal termine premier de son groupe…

Avec deux points de plus que la Guinée, avant la rencontre face au Syli National mardi, les hommes d’Aliou Cissé n’auront besoin que d’un nul pour sécuriser cette première place. Dans ce cas, ils affronteraient en huitièmes de finale le troisième du groupe A, B ou F. Actuellement, c’est le pays hôte, la Côte d’Ivoire, qui se classe 3e de la poule A et qui se dessine provisoirement comme futur adversaire des Lions.

Mais les choses pourraient évoluer après Guinée-Equatoriale – Côte d’Ivoire et en fonction du match entre la Guinée-Bissau et le Nigeria. Classés 2es de ce groupe A avant la dernière journée, les Super Eagles pourraient également se dresser sur le chemin des Lions. Tout comme l’Egypte ou le Ghana, voire le Mozambique, en tant que meilleur troisième du groupe B. Le Cap-Vert étant assuré de finir premier.

Dans la poule F, la Zambie ou la RD Congo pourrait se contenter d’une place de meilleure troisième. Et dans ce cas, une de ces deux nations pourrait être emmenée à défier le Sénégal. Le Maroc et la Tanzanie figurent aussi dans cette poule. S’il semble dur d’imaginer les Lions de l’Atlas finir à une autre place que la première, les Taïfa Stars, eux, devront batailler fort pour éviter l’élimination en phase de groupes.

Si le Sénégal termine deuxième…

Pour que les champions d’Afrique en titre terminent deuxièmes, ils doivent s’incliner mardi contre la Guinée. Dans ce cas de figure, le Sénégal ne regardera que le groupe A, qui aura déjà donné son verdict, et l’équipe qui finirait à la deuxième place. Avant la troisième et dernière journée, c’est le Nigeria qui occupe cette place avec le même nombre de points que son futur adversaire, la Guinée-Equatoriale (1ère, 4 pts). Tout comme la Côte d’Ivoire, le Nzalang Nacional pourrait évidemment se retrouver à cette deuxième place.

wiwsport.com