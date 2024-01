Sorti sur blessure le jeudi 18 janvier lors du choc du groupe B contre le Ghana, Mohamed Salah n’est pas forfait pour le reste de la CAN. Selon la Fédération égyptienne de football, le capitaine du pays le plus titré du continent manquera le 3ème match du groupe B, mais aussi les huitièmes de finale si l’Égypte se qualifie.

Beaucoup de médias commençaient déjà à parler d’un possible forfait du génie égyptien, mais Mohamed Salah sera encore en Côte d’Ivoire pour défendre les couleurs de son pays. Selon les informations de la Fédération égyptienne de Football, Mohamed Salah s’est blessé aux ischio-jambiers et va manquer le match contre Cap-Vert et les huitièmes de finale en cas d’une qualification de l’Égypte.

wiwsport.com