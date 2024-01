Avec des buts d’Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané, l’Equipe Nationale du Sénégal a disposé du Cameroun (3-1) lors de la 2e journée de la CAN 2023. Avec ce succès, les Lions sont officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale. Voici leurs notes !

EDOUARD MENDY (4,5/10) : Sur la globalité du match et contrairement face à la Gambie, le portier d’Al-Ahli n’a pas eu grand-chose à faire. Et c’est assez étonnant face à une équipe telle que le Cameroun. S’il ne pouvait faire grand-chose sur cet unique but encaissé par les Lions, sans qu’il ne soit totalement exempt de tout reproche, il a mis une grosse frayeur dans sa cage avec cette prise de balle manquée sur un centre Nkoudou. On notera qu’il a eu une bonne lecture face à Magri peu avant la demi-heure de jeu, sur cette erreur d’appréciation d’Abdou Diallo.

KREPIN DIATTA (7/10) : Une très belle copie pour celui qui a été formé à un poste bien plus haut sur le terrain que celui de latéral droit ! Dès le début du match, il a donné le ton dans son duel avec Nkoudou, qu’il a même fait fuir dans l’axe en seconde période. En plus d’avoir eu une grosse activité dans son couloir, le joueur de l’AS Monaco a été déterminant sur plusieurs interventions et s’est montré impeccable défensivement, en étant notamment à la récupération d’une superbe action à la 62e minute. Plus qu’un qu’un simple dépanneur à ce poste.

KALIDOU KOULIBALY (6/10) : Une nouvelle solide et sérieuse performance pour le capitaine des Lions. Sans crever l’écran, le taulier d’Aliou Cissé a dégagé une belle sérénité dans ses interventions et n’a que rarement été pris à défaut, après un début de match de flottement, à l’image de cette action face à Nkoudou dès la 2e minute. Comme à son habitude, le joueur d’Al-Hilal a été également propre dans ses relances et autoritaires dans les duels. Il a même eu la chance de voir un ballon ricoché sur sa jambe pour finir en corner, alors que ça pouvait profiter à un Camerounais. Il pouvait aussi mieux faire dans le duel Castelleto sur le but camerounais.

ABDOU DIALLO (5,5/10): Titularisé dans l’axe central de la défense avec le forfait de Moussa Niakhaté, celui qui avait occupé une position hybride face à la Gambie a effectué une prestation assez mitigée. Avec le ballon, il a parfois été lent dans ses prises de décision, à l’image de son action face à Kemen en début de rencontre. Il se fait lober par la trajectoire d’un ballon qui aurait pu profiter à Magri sans l’intervention d’Edouard Mendy (28e). Mais il faut dire qu’il n’a pas ménagé ses efforts et son engagement qui l’ont fait prendre un carton et qui le verra manquer le match contre la Guinée.

ISMAIL JAKOBS (5/10) : Paradoxalement à ses matchs avec les Lions avant cette CAN, le latéral gauche ne réalise pas un gros début de compétition. Timide contre la Gambie, il l’a encore été face au Cameroun, à l’image de son début de rencontre avec deux fautes consécutives sur Ngamaleu. Le joueur de l’AS Monaco n’a pas pu vraiment exprimer ses qualités offensives et a manqué de complémentarité avec un Sadio Mané qui a souvent dézoné. Défensivement, Jakobs a été simplement correct et n’a pas été précis dans ses passes. Il faudra nécessairement hausser le niveau.

PAPE MATAR SARR (6,5/10) : Ménagé lors du premier match à cause de sa blessure, le milieu de terrain a été la surprise dans le onze titulaire d’Aliou Cissé pour affronter le Cameroun. Et force est de constater que dans la lignée de ses derniers matchs avec l’Equipe Nationale du Sénégal mais également en club, le joueur de Tottenham a confirmé sa montée en puissance. C’est lui qui s’arrache dans le duel aérien pour dévier de sa poitrine le ballon qui permet à Ismaila Sarr d’ouvrir le score. Dans la foulée, il a été à son avantage techniquement, juste dans ses choix, notamment sur la dernière passe, à l’image de celle-ci à la 55e. Remplacé à la 74e minute par Idrissa Gueye (non noté), passeur décisif sur le troisième but sénégalais.

PAPE GUEYE (8/10 : Auteur déjà d’une belle prestation contre la Gambie, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a montré qu’il était en grande forme. Nouvelle illustration ce vendredi avec cette performance magnifique face aux Camerounais. Dans un rôle de sentinelle, le joueur de 24 ans s’est généralement contenté des tâches défensives et s’est littéralement promené dans l’entrejeu des Lions avec un énorme abattage. Puissant dans les duels face à Anguissa et compagnie, il a aussi gratté de nombreux ballons. On notera aussi qu’il s’est signalé par sa grande précision technique pour orienter le jeu de l’équipe. Enormissime encore.

LAMINE CAMARA (6,5/10) : Impressionnant face à la Gambie, avec un doublé pour débuter en Coupe d’Afrique, le milieu de terrain de 20 ans n’a pas marqué contre le Cameroun. Néanmoins, il a encore été énorme dans l’entrejeu. On comprend pourquoi il a fini avec des difficultés physiques. Tant Lamine Camara a été omniprésent. D’abord, c’est lui qui perce la défense camerounaise pour obtenir et frapper ce corner qui emmène le premier but. Puis, il a toujours été disponible et a fait parler sa justesse et son intelligence de jeu avec le ballon, sur les passes, les décalages et les changements de côté. Il a délivré une belle passe à Sadio Mané (22e) et a été à la récupération face à un Anguissa qui se faisait trop beau (26e). S’il s’est un peu mis dans la facilité, il a beaucoup travaillé pour les attaquants. Décisif sur le 3-1. Remplacé à la 90e minute par Pathé Ciss (non noté).

ISMAÏLA SARR (8,5/10) : Souvent critiqué par les supporters sénégalais, même après son match contre la Gambie, l’ailier de l’Olympique de Marseille a sans doute mis quelques-uns de ses détracteurs dans sa poche. Izo a du déchet, mais fait des différences ! L’ailier droit des Lions a posé des soucis aux Camerounais dans ses déplacements. A l’approche de la zone de vérité, l’ancien joueur du Stade Rennais a souvent été imprécis avec des ballons perdus ou mal négociés, des passes loupées ou de mauvaises appréciations. Mais avec ses qualités, il peut changer le cours d’un match et a été déterminant avec cette ouverture du score sur une frappe déviée par la cuisse d’Anguissa. Et bien évidemment, Izo a idéalement servi Habib Diallo pour le 2-0. Un peut dire qu’il a été décisif. Remplacé à la 82e minute par Iliman Ndiaye (non noté).

HABIB DIALLO (6,5/10) : Après sa prestation compliquée face à la Gambie, l’attaquant d’Al-Shabab était l’un des joueurs attendus pour débuter sur le banc des remplaçants, mais son sélectionneur lui a maintenu sa confiance et il s’est refait une santé. Si lors des derniers matchs il n’a pas été bien servi, contre le Cameroun, Diallo a souvent été trouvé, par Lamine Camara notamment. Mais ne trouve pas encore la réussite (22e). En seconde période, il a été dans le coup de plusieurs situations offensives sénégalaises et a fini par se faire récompenser par ce but du 2-0, sans doute libérateur pour lui. Remplacé à la 81e minute par Nicolas Jackson (non noté), qui pouvait mieux faire sur son marquage sur le but camerounais.

SADIO MANE (7,5) : Fidèle à son poste d’ailier gauche pour débuter la rencontre, l’attaquant d’Al-Nassr a pas mal dézoné dans cette partie. Ainsi, le numéro 10 des Lions a encore rendu une copie très correcte. Son positionnement entre les lignes et ses nombreux décalages ont gêné la défense camerounaise. Il a été au départ de plusieurs actions. Comme un symbole, c’est lui qui parachève la victoire du Sénégal après une passe d’Idrissa Gana Gueye. De quoi récompenser sa partie et lancer définitivement sa Coupe d’Afrique, lui qui compte désormais 9 buts en phase finale de CAN et qui se rapproche un peu plus du top 3 des meilleurs buteurs dans l’histoire de la compétition.

wiwsport.com Par Mbagnick Dione