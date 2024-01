Toujours aussi emballant, appliqué et inspiré, le Cap-Vert a facilement décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en corrigeant le Mozambique (3-0), vendredi après-midi au Stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan. Devant au score à la pause grâce à un sublime et lointain coup-franc de Bebé (32e), les Requins Bleus du sélectionneur Bubista ont accentué leur avance au retour des vestiaires.

Le capitaine Ryan Mendes a profité d’une grossière erreur du défenseur mozambicain Edmilson Gabriel Dove pour doubler la mise (51e). Décalé par Deroy Duarte à la 69e minute, Kevin Pina fusillait Ernani pour sceller définitivement la marque. En tête du groupe A avec six points après ses débuts réussis contre le Ghana (2-1), le Cap-Vert est même assuré de finir à la première place dans ce groupe qui compte également l’Egypte.

⌚ FULL-TIME!

The Blue Sharks put on a show and defeat Mozambique with 3 goals to nil! 💥#TotalEnergiesAFCON2023 | #CPVMOZ pic.twitter.com/sxlDFE6RjH

— CAF (@CAF_Online) January 19, 2024