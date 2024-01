Victorieuse face à la Gambie (1-0), la Guinée s’est mise en bonne posture pour la qualification en huitièmes avant son dernier match de poule contre le Sénégal, qui tentera de finir premier du groupe.

La Gambie ne marquera peut-être pas les esprits dans cette Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, contrairement en 2022 lors de sa première participation. Battus par le Sénégal lors de leur premier match, les hommes de Tom Saintfiet sont au bord de l’élimination. La faute à la Guinée qui a pris le meilleur dans ce duel entre Syli National et Scorpions, vendredi soir au Stade Charles-Konan-Banny (1-0).

Cette victoire, obtenue grâce à un but d’Aguibou Camara à la 69e minute, permet aux Guinéens de totalement se relancer dans ce groupe C. En effet, les hommes de Kaba Diawara ont pris la deuxième place avec 4 points, devançant le Cameroun (3e, 1 point) et la Gambie (4e, 0 point). Qualifié pour les 8es de finale après sa victoire contre le Cameroun (3-1), le Sénégal jouera la première place mardi face à la Guinée.

⌚️ FULL-TIME! Guinea breaks the deadlock with one goal to win today’s 3 points against The Gambia! ⚡️#TotalEnergiesAFCON2023 | #GUIGAM pic.twitter.com/YGsAQCIN9J — CAF (@CAF_Online) January 19, 2024

