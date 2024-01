Invité de l’émission «Soir de CAN» sur Canal+ ce jeudi, El Hadji Ousseynou Diouf s’est durement lâché sur le Cameroun. Il n’a pas oublié André Onana.

Le choc est véritablement lancé. Quelques petites heures avant les retrouvailles entre le Sénégal et le Cameroun lors de la 2e journée de la Coupe d’Afrique des Nations (vendredi, 17h00 GMT), l’ancien international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf n’y est pas allé de main morte et à vivement critiqué la gestion de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT). L’ex-joueur de Liverpool n’a absolument pas épargné André Onana, arrivé bien en retard dans le rassemblement camerounais.

« Il faut être sérieux, a d’abord lâché Dioufy sur le plateau de «Soir de CAN» sur Canal+. Moi, il y a des choses qui me dérange avec l’équipe du Cameroun. D’avoir un gardien de haut niveau, il y a la Coupe d’Afrique, avec son importance pour les Camerounais et les Africains, et le voir arriver à deux jours avant un match… C’est inacceptable au Sénégal. Inacceptable. Ils ont montré qu’ils vont à la Coupe d’Afrique mais il n’y a rien devant. Le Cameroun a régressé. Aujourd’hui, j’ai mal pour les supporters camerounais ».

Et de poursuivre : « Ils (les Camerounais) dorment sur leur histoire. Ils parlent du Continent mais, aujourd’hui, il faut qu’ils savent qu’ils sont l’hôtel continental. Aujourd’hui, quand on parle de football, on parle d’équipe sérieuses. Le Maroc a travaillé et est là où il est. L’Algérie, même la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Je parle avec beaucoup de personnes qui sont à la Fédération camerounaise et qui sont aussi dans l’équipe. Ils ont un problème de gestion. Aujourd’hui, le vrai problème du Cameroun n’est pas sur le terrain, c’est un problème de gestion. Moi, je ne regarde pas l’équipe du Cameroun. Tout ce que je regarde, c’est ce que le Sénégal va m’emmener. On a de très bons joueurs et ce sera à nous de jouer notre jeu. Pas à regarder ce que le Cameroun va faire. »

#ToutPourLaCAN 🌍 : "Ils disent qu'ils sont le continent, c'est plutôt l'hôtel continental parce qu'ils se reposent sur leur histoire", lance El Hadji Diouf 🇸🇳 au sujet du Cameroun 🫢 pic.twitter.com/gZPW8ZK7yi — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 19, 2024

