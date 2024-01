À l’occasion de son deuxième match de la CAN 2023, l’Equipe Nationale du Sénégal défie le Cameroun ce vendredi (17h00 GMT). Avec la possibilité de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Après la première journée de la phase de poules, force est de constater que le Sénégal fait partie des confirmations de ce début de Coupe d’Afrique des Nations. Même face à des Gambiens déterminés, les Lions ont su éviter le piège, contrairement à des cadors comme le Nigeria, l’Egypte, le Ghana, la Tunisie ou encore l’Algérie. Le large succès face aux Scorpions permet aux hommes d’Aliou Cissé d’aborder en pleine confiance le choc du groupe C contre le Cameroun, ce vendredi (17h00 GMT).

Un match déjà décisif : les champions d’Afrique en titre pourraient se qualifier en huitièmes de finale et ainsi faire mentir cette statistique-là avec la malédiction qui s’abat souvent sur le tenant du titre de la compétition, sans attendre leur troisième rencontre, le 23 janvier, contre la Guinée. Pour cela, rien de plus simple : Kalidou Koulibaly et compagnie devront l’emporter dans ce duel entre Lions sur la pelouse du Stade Charles-Konan-Banny, à Yamoussoukro. Une victoire et c’est dans la poche.

« Le Cameroun est une bête de compétition »

Évidemment, c’est plus facile à dire qu’à faire, surtout sachant que le Sénégal reste sur trois matches sans victoire en phase finale de Coupe d’Afrique des Nations contre le Cameroun. Et en face, la situation est bien plus complexe pour les Camerounais. Tenus en échec par une accrocheuse Guinée, à l’occasion de leur premier match (1-1), les hommes de Rigobert Song n’ont plus le choix et veulent vaincre dans ce duel pour ne pas beaucoup trop hypothéquer leurs chances de voir le second tour.

« Le Cameroun n’est plus une équipe à présenter, avertit le sélectionneur Aliou Cissé. C’est un grand d’Afrique qui a gagné plusieurs Coupes d’Afrique et qui a participé à plusieurs Coupe du Monde. Ils ont de grosses individualités. On aura en face à une équipe très motivée et qui a envie de redorer le blason par rapport à sa première sortie. Le Cameroun reste le Cameroun, une bête de compétition. Il ne faut jamais enterrer les Camerounais parce qu’ils sont tout le temps capable de se relever ».

« Si les Camerounais veulent la guerre, ils l’auront »

Mais tout cela ne risque pas pour autant d’impressionner dans les rangs des Lions sénégalais et encore moins de déjouer les plans des troupes d’El Tactico. En octobre dernier, un mois après avoir essuyé une défaite à domicile contre l’Algérie (0-1), le Sénégal avait lavé l’affront face à la même équipe camerounaise : une victoire 1-0 en amical, à Lens. Certes, le contexte est bien différent mais l’opposition ne devrait trop pas s’éloigne de la même qu’au Stade Bollaert. C’est une évidence.

« Il ne faut pas s’enflammer. En octobre, c’était un match amical, certes plein d’enseignements. Mais on est bien préparé. C’est un match très important pour nous et qui sera disputé. Mais on a l’habitude d’aborder ce genre de rencontre. On a la détermination de continuer notre chemin », a ajouté Aliou Cissé en conférence de presse. Pour Idrissa Gana Gueye, les champions d’Afrique « seront prêts à répondre présent. Si les Camerounais veulent la guerre, ils l’auront ». C’est donc dit.

