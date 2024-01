Auteur du deuxième but sénégalais face au Cameroun, Habib Diallo qui a ouvert son compteur dans cette CAN 2023, ce vendredi, s’est exprimé à l’issue de cette partie (3-1).

Avec des buts d’Ismaila Sarr (16e), de Habib Diallo (71e) et de Sadio Mané (90+5), contre une réalisation du défenseur Jean-Charles Castelletto (83e) pour le Cameroun, le Sénégal a pris le large sous les yeux de Samuel Eto’o, devant les Lions Indomptables désormais dos au mur. Une large victoire qui place les joueurs d’Aliou Cissé premiers du groupe C et valide leur qualification pour les huitièmes de finale de cette 34e édition de la CAN. Habib Diallo est revenu sur ce match.

« Je pense que ce deuxième match en particulier a été un gros coup pour nous. Nous savions que ce serait un match difficile contre le Cameroun. Ils ont bien joué, nous avons bien joué et nous avons gagné 3-1. Je suis donc heureux que nous ayons gagné les deux premiers matchs et il reste le troisième. Le groupe est soudé, nous sommes tous ensemble, la famille, les milieux de terrain, les attaquants, même le staff et tout, nous sommes ensemble depuis plusieurs années et nous nous connaissons très bien. La satisfaction est totale, avec le peuple sénégalais, mais ce n’est encore terminé. Il reste le troisième match donc on ne peut pas dire que c’est fini, donc il faut bien le négocier et se concentrer sur les autres matchs. Contre le Cameroun, c’était un match comme les autres, c’est une bonne équipe certes, mais nous avons joué comme nous le faisons avec les autres équipes. Une place acquise dans le onze sénégalais ? Je peux pas dire que je suis un titulaire de l’équipe car c’est le coach qui décide. Il m’a fait jouer lors des deux premières donc je suis content d’être là pour défendre les couleurs de mon pays », a déclaré au micro de Canal Plus, l’attaquant sénégalais.

wiwsport.com