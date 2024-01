L’Equipe Nationale du Sénégal aura l’occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 vendredi contre le Cameroun (17h00 GMT), lors de son deuxième match de la phase de groupes. La rencontre sera dirigée par Mahmood Ismail, un arbitre soudanais.

Victorieux contre la Gambie (3-0, lundi), les Lions auront à coeur d’assurer leur place en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, contre le Cameroun, vendredi (17h00 GMT). Pour diriger cette rencontre, le Soudanais Mahmood Ali Mahmood Ismail a été choisi par la Confédération Africaine de Football.

Ce sera la première rencontre en phase finale de CAN que va diriger cet arbitre désormais habitué à arbitrer des matches de Ligue des Champions africaine, Coupe CAF et qualification de Coupe d’Afrique et Coupe du Monde. Il sera assisté de son compatriote Mohammed Abdallah Ibrahim et de la Zambienne Diana Chikotesha.

