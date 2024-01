Les comités de supporters des Lions présents en Côte d’Ivoire vont peut-être désormais pouvoir vivre une Coupe d’Afrique des Nations plus tranquille.

Pour la compétition qui bat son plein, le Gouvernement du Président de la République Macky Sall a renouvelé son engagement envers le football et notamment envers les supporters des Lions. En effet, l’Etat du Sénégal a procédé, ce mercredi 17 janvier, à la remise d’une subvention de 43 millions de francs CFA aux comités de supporters du supporters du «Douzième Gaïndé», «Allez Casa » et «Lébougui».

« Le »DOUZIÉME GAÏNDÉ », avec une délégation de 200, personnes a reçu Vingt (20) Millions de nos francs. »ALLEZ CASA », avec 100 supporters, s’est vu octroyer une somme de Quinze (15) Millions. Et enfin »LÉBOUGUI », avec 50 supporters, a eu Huit (08) Millions de francs CFA. Ces trois structures qui vont accompagner les Lions sont aujourd’hui au nombre de 350 supporters. Un nombre jamais atteint pour des comités de supporters », explique t-on dans un communiqué paru ce mercredi soir.

« Outre ces subventions accordées, l’État du Sénégal a entièrement pris en charge le transport international (avion) et l’hébergement (hôtel) de ces trois comités de supporters. Rappelons que le Ministre des Sports avait offert aux supporters ressortissants vivant en Côte d’Ivoire la somme de Cinquante (50) Millions et un lot de 600 maillots de l’équipe nationale », rappelle-t-on le communiqué. Il ne manque donc plus grand-chose aux supporters sénégalais pour faire du bruit dans les rues et stades de la Côte d’Ivoire.

wiwsport.com