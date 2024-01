Alors que le titulaire Habib Diallo et son remplaçant Nicolas Jackson sont restés muets lundi contre la Gambie (3-0), l’Equipe Nationale du Sénégal a pu s’appuyer sur deux buteurs inédits pour s’imposer. Pas nouveau.

Vraisemblablement, Habib Diallo n’a pas envie de redevenir le serial buteur qu’il était il y a quelques temps. En très grande difficulté avec Al-Shabab, l’ancien attaquant du Racing Club Strasbourg Alsace a laissé la même impression lors de la rencontre contre la Gambie, comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de la CAN 2023, malgré la victoire acquise 3-0 par les Lions. Tout comme lui, son remplaçant Nicolas Jackson a aussi raté son entrée en jeu dans cette partie.

Seulement 4 buts des avants-centres sur les 17 derniers

L’Equipe Nationale du Sénégal s’en est donc remise à des buteurs providentiels. Pape Gueye (24 ans) a ouvert le score d’un plat du pied, synonyme de son premier but en sélection. Puis le joyau Lamine Camara (20 ans) s’est offert un remarquable doublé pour sa première en Coupe d’Afrique. Des buteurs dans les rangs des Lions qui ne sont pas des « avants-centres » de métier ou qui n’ont pas été alignés à ce poste, ça devient une habitude pour l’Equipe Nationale du Sénégal.

Avant le match contre la Gambie, seulement 24% des buts (4 buts sur 17) sur les 9 derniers matchs du Sénégal ont été inscrits par des joueurs choisis au rôle d’avant-centre. Boulaye Dia et Habib Diallo avaient marqué lors d’un 5-1 contre le Mozambique. Quelques jours plus tard, l’attaquant de la Salernitana offrait la victoire aux Lions face à la même équipe mozambicaine, avant un nouveau but d’Habib lors de cette fameuse victoire de 4 buts à 2 contre la sélection brésilienne.

Depuis, plus rien de la part des «9» de La Tanière. Défaits contre l’Algérie, les Lions se sont appuyés sur un penalty de Sadio Mané pour ensuite vaincre le Cameroun. Le même Mané avait inscrit un doublé contre le Soudan du Sud, lors d’une victoire (4-0) qui a vu Pape Matar Sarr et Lamine Camara marquer. Si on se passe volontairement du match contre le Togo (0-0) et Niger (1-0), ce match d’entrée à la CAN face à la Gambie dessine donc une nouvelle tendance, non sans inquiétude.

Un manque de créativité au milieu de terrain ?

Derrière les ailiers et les milieux de terrain, voire même les défenseurs comme Formose Mendy, qui a offert la victoire face au Niger (1-0), et Abdoulaye Seck, unique buteur contre le Bénin (1-1), les avant-centres, eux, pointent le bout de leur nez. Face aux Scorpions, Habib Diallo n’aura jamais eu à se mettre en évidence : 12 ballons touchés et 2 passes échangées en pratiquement une heure sur la pelouse du Stade Charles-Konan-Banny. Son remplaçant Nicolas Jackson n’a pas fait mieux.

Mais force est de constater que depuis quelques temps, les avants-centres de l’équipe du Sénégal ne sont plus forcément servis dans les meilleures conditions, notamment à cause – parfois – d’un manque de créativité au milieu de terrain loin d’être pourvoyeur de ballons. En résulte clairement le faible taux de passes décisives délivrées par ce secteur de jeu. Certainement, les Lions ne pourront pas tout le temps compter sur un but d’un milieu de terrain, d’un défenseur ou d’un ailier.

Du sang neuf au poste de numéro 9 ?

Donc, pour que les troupes d’Aliou Cissé puissent poursuivre plus tranquillement leur bonhomme de chemin dans cette CAN 2023 en Côte d’Ivoire, ouu ils ambitionnent de conserver le titre remporté en 2022, ils devront clairement gagner en efficacité sur le poste d’avant-centre. Ainsi, même après une victoire 3-0 contre la Gambie, Aliou Cissé pourrait bien être tenté d’apporter un changement à ce poste. Iliman Ndiaye pourrait occuper un rôle de faux 9. Abdallah Sima est aussi à l’affut. Même si beaucoup voudraient évidemment voir Habib Diallo ou/et Nicolas Jackson briller à ce poste.

