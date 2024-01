Touché par un deuil, Cheikhou Kouyaté n’a pas participé à la reprise de l’entraînement des Lions, ce mardi, au lendemain de la victoire contre la Gambie à la CAN (3-0). Il a quitté La Tanière et s’est rendu à Dakar suite au décès de son père biologique.

Cheikhou Kouyaté n’est plus en Côte d’Ivoire. Comme confirmé par la Fédération Sénégalaise de Football, le milieu de terrain de 34 ans a quitté le regroupement des Lions quelques heures ce mardi, et n’était donc pas présent à l’entraînement, au lendemain de la victoire inaugurale à la CAN contre la Gambie (3-0). Comme révélé en début d’après-midi, le joueur de Nottingham Forest est endeuillé.

En effet, Cheikhou Kouyaté (90 sélections) a perdu son père biologique, Bandiougou, dont le décès est donc survenu ce mardi 16 janvier, à Dakar. L’ancien milieu de terrain de l’ASC Yeggo sera alors présent à la levée du corps de son défunt papa, prévue ce mercredi 17 janvier, à la Mosquée du quartier de Khar Yalla. Puis suivra l’enterrement au cimetière musulman de Yoff (Dakar), le même jour.

wiwport.com