Un des grands outsiders de cette Coupe d’Afrique des Nations, le Mali est passé par tous les états pour son entrée en lice dans la compétition. Mais les hommes d’Eric Sekou Chelle ont tenu leur rang en s’imposant 2-0 face à l’Afrique du Sud. Une victoire acquise en grande partie grâce au gardien de but Young Africans Djigui Diarra et une seconde période pleine.

Bien entrés dans leur match, les Aigles avaient dominé dans les premières minutes. Mais ils sont passés tout près de concéder le premier but puisque Percy Tau a totalement manqué un penalty à la 19e minute. Sauvé par ce raté de l’attaquant d’Al Ahly et par les nombreux arrêts de son portier en première période, le Mali a appuyé sur l’accélérateur aux retours des vestiaires.

Le capitaine Hamari Traoré a ainsi ouvert le score en suivant sur un coup-franc malien sur la barre transversale (60e). Quelques minutes plus tard, Lassine Sinayoko, servi par Doumbia, venait doubler la mise (66e). Le Mali assure donc son entrée, avant le choc face à la Tunisie lors de la prochaine journée, samedi. Alors que les Aigles de Carthage ont été surpris par la Namibie (0-1).

⌚ FULL-TIME!

A strong second half display from The Eagles earns them all 3 points. 🇲🇱#MLIRSA | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/2yTFjkCEeE

