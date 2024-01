Très poussive et parfois à la merci de son gardien de but et de l’étonnante maladresse de Peter Shalulile, la Tunisie s’est pourtant laissée prendre en fin de match par la Namibie, victorieuse 1-0 et qui signe sa toute première victoire de son histoire en Coupe d’Afrique (0-1).

La Tunisie rate complétement son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Au Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo, les Aigle de Carthage se sont inclinés face à la Namibie à cause d’un but de Deon Hotto dans les dernières minutes du temps réglementaire. Une défaite 1-0 tout à fait logique, tant les hommes de Jalel Kadri ont souffert dans ce match. Les Braves Warriors n’ont jamais autant honoré leur surnom.

D’entrée de jeu, les hommes de Collin Benjamin ont démontré qu’ils avaient les moyens pour tenir tête à un cador africain et réaliser l’exploit. Dans la foulée d’un sauvetage de Kazapua sur une tête de Taha Yassine Khenissi (4e), Peter Shalulile se met face à Bechir Ben Saïd et oblige le portier tunisien à un superbe arrêt décisif (7e). Quelques secondes plus tard, c’est Yassine Meriah sauve les Tunisiens sur sa ligne devant Absalom Limbondi (8e).

Des occasions se sont suivies pour les Namibiens, mais la Tunisie, secouée un peu plus par la sortie sur blessure de Khenissi à la 15e minute, a résisté puis a montré un meilleur visage aux retours des vestiaires. Solide dans sa surface, Kazapua a été décisif, mais Deon Hotto le sera beaucoup plus puisque c’est lui qui crucifie les Aigles de Carthage à la 88e minute. Seul au second poteau, l’ailier gauche jaillit pour mettre sa tête sur ce centre de Muzeu.

Voilà donc la Namibie remporter son tout premier match en phase finale de Coupe d’Afrique des Nations. Et la Tunisie déjà en très grande difficulté et dos au mur dans ce groupe qui compte également d’autres Aigles, ceux du Mali, et de l’Afrique du Sud. Justement, pour leur prochaine sortie, les Tunisiens croiseront le fer avec les Maliens, un jour avant la duel entre l’Afrique du Sud et la Namibie. Des rencontres qui seront assurément décisives.

