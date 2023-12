L’Étoile Rouge de Belgrade s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de Serbie. Les poulains de Barak Bakhar ont largement dominé Radnicki Nis (5-0) avec notamment une réalisation de l’attaquant sénégalais Cherif Ndiaye.

L’actuel second du championnat Serbe a plié la rencontre dès la première mi-temps en inscrivant les 5 réalisations en 38 minutes de jeu. Nikola Knezevic (12), Aleksandar Katai (17). Chérif Ndiaye (19), Vladimir Lucic (25) et Jean-Philippe Krasso sur penalty (38). L’attaquant sénégalais qui n’a toujours pas ouvert son compteur en championnat compte deux buts en Coupe de Serbie et un en Ligue des champions. L’Etoile Rouge recevra successivement Mladost Lucani en Championnat puis Manchester City dans le cadre de la derrière journée de la Ligue des Champions.

🇷🇸| Kızılyıldız 5-0 Radnicki Niš ⚽ 12'Nikola Knezevic

⚽ 17'Aleksandar Katai

⚽ 19'Cherif Ndiaye

⚽ 27'Vladimir Lucic

⚽ 38'Jan-Philippe Krasso Zvezda, zorlu kar koşulları altında oynanan kupa maçını 5 golle kazandı. pic.twitter.com/6j3vG3nvzZ — Yugoslav Faulü (@Yugoslav_Faulu) December 6, 2023

wiwsport.com