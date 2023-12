Le retour de Pape Matar Sarr se précise. Absent lors des deux derniers matchs de Tottenham, contre Aston Villa et Manchester City, en raison d’une blessure, le milieu de terrain sénégalais fait son grand retour dans le groupe pour la réception de West Ham ce jeudi dans le cadre de la 15e journée de Premier League.

Mais même si les Spurs sont en difficulté depuis quelques rencontres, l’entraîneur Ange Postecoglou ne prend pas de risques avec l’ancien pensionnaire de Génération Foot. En effet, Pape Matar Sarr va débuter sur le banc des remplaçants. Une première pour lui cette saison depuis la première journée face à Brentford.

Team news is in for #TOTWHU 🤍 pic.twitter.com/9QsKcSE7lz

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 7, 2023