Face à une solide équipe hongroise, les Lionnes se sont inclinées dans un match où elles ont couru tout le long de la partie pour rattraper l’écart, en vain. Le sélectionneur est revenu sur les difficultés rencontrées dans le duel.

La Hongrie a dominé d’entrée le match avec un 11-2. Un écart que les Lionnes ne pourront rattraper à la pause (8-14). « On n’est pas bien entré dans le match, on n’a pas réussi à faire ce qu’on aurait souhaité notamment à isoler certaines joueuses… On n’a pas réussi à mettre assez de rythme dans la circulation du ballon, on a perdu pas mal de balles. On a essayé de réguler en deuxième mi-temps et encore une fois le 7 vs 6. Vraiment très surpris d’avoir réussi à obtenir autant de situations de tirs avec cette stratégie » analyse Messaoudi, en conférence de presse.

Le Sénégal enregistre ainsi sa deuxième défaite dans les championnats du monde de handball 2023 (20-30). Ce jeudi, les coéquipières de Hawa Ndiaye ont été impuissantes devant la domination constante de la Hongrie tout au long de la partie. « On a manqué de consistance sur la durée du match. On n’a pas réussi à être suffisamment constant notamment défensivement sur les extérieurs. On a raté pas mal de shoots, on n’a pas pu exister aussi longtemps que l’on aurait voulu le souhaiter. Pour autant, on s’est accroche, on n’a jamais lâché. On s’est réinventé, on a trouvé des solutions assez énormes à 7 contre 6. Beaucoup de shoots et pas assez d’efficacité. Je retiens surtout l’abnégation et le courage de mon équipe ».

En effet, comme on peut le souligner à chaque match dans cette compétition, les Lionnes ont fait preuve de détermination sur le terrain réussissant de bonnes fin de période, cela malgré la fatigue et le manque de rotation dans l’effectif sénégalais.

wiwsport.com