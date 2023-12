Il n’y a aucun Sénégalais parmi les trois nominés pour le prix du ballon d’Or africain de l’année, qui sera remis lors d’une cérémonie à Marrakech le 11 décembre. Sadio Mané, sans aucun doute victime d’une saison tumultueuse qui l’a vu rater la Coupe du Monde en raison d’une longue blessure, a été écarté de la liste restreinte pour le titre du meilleur joueur africain.

Pour cette nouvelle édition, le latéral droit de la sélection nationale du Maroc et du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, l’attaquant nigérian de Naples, Victor Osimhen, et la star de Liverpool, l’Égyptien Mohamed Salah sont les grands prétendants pour le titre.

The best of the best.

Player of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY

