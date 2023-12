Sans surprise, Lamine Camara et Amara Diouf ont été retenus par la CAF dans la liste finale de trois prétendants au prix « meilleur jeune joueur africain de l’année » remis lors de la cérémonie des CAF Awards 2023.

Grand favori pour succéder à son compatriote Pape Matar Sarr, vainqueur de l’édition précédente, Lamine Camara a porté haut la main la sélection des moins de 20 ans lors de la CAN de cette catégorie et celle locale à l’occasion du championnat d’Afrique des Nations, reportés le Sénégal. Très brillant, l’actuel joueur du FC Metz, avait terminé deuxième meilleur joueur du « CHAN » avant de remporter le titre du joueur joueur de la CAN U20.

Le Natif de Diouloulou sera en concurrence avec son compatriote Amara Diouf, qui se présente comme l’espoir du football sénégalais voire africain. Le pensionnaire de Génération Foot, grand artisan du titre des Lionceaux à l’occasion de la CAN des moins de 17 ans, a des arguments à faire valoir pour espérer titiller son « grand frère ». L’autre finaliste est le marocain abdessamad ezzalzouli. Le nom du gagnant sera connu le 11 décembre lors de la cérémonie qui se tiendra au Maroc.

The up and coming superstars. Young Player of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/ES11J5Hmsx — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

wiwsport.com