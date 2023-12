Le manager Philippe Clement souhaite entamer des discussions avec Brighton sur l’avenir de l’attaquant vedette Abdallah Sima bien avant la fenêtre estivale.

Abdalla Sima, qui a déjà marqué 11 buts, a été la meilleure recrue estivale des Rangers après avoir été prêté par Brighton cette saison. Même si collectivement, les Gers n’ont pas pu donner aux Rangers l’élan auquel beaucoup s’attendaient. Michael Beale, limogé en octobre dernier, a finalement payé le prix de cette contre-performance. Cependant, le nouveau manager Clément souhaite conserver le joueur sénégalais dans l’équipe dans le cadre de la reconstruction. Sa période de prêt se termine en mai 2024, mais le joueur restera lié au pensionnaire de Premier League jusqu’en juin 2025, soit dans 18 ans.

Interrogé sur le processus de prise de décision avec Sima, Clément a répondu : « Il ne s’agit pas d’évaluer que cet été, il y aura des discussions plus rapidement que cela. Mais bien sûr, il est très tôt pour faire cela maintenant. Le plus important est qu’Abdallah soit performant et qu’il se sente vraiment bien dans le club. C’est la première étape pour que nous puissions bâtir. S’il continue ce qu’il fait maintenant, je pense que c’est aussi un bon endroit pour qu’il grandisse, en tant que joueur, en tant que personne »

Sima vient de devenir père et semble s’être installé à Glasgow aussi bien en dehors que sur le terrain. Rangers est un club qui teste non seulement le talent mais aussi le caractère du joueur qui porte le maillot bleu clair, et l’international sénégalais s’en sort bien mieux à cet égard que certaines des recrues estivales. Clément n’est au club que depuis peu de temps, mais il comprend déjà à quel point le caractère est important pour réussir dans ce club de football.

« C’est un club exigeant, donc tu aimes ça ou tu as des difficultés avec ça« , a-t-il admis. « Il faut une grande personnalité pour être fort avec ça dans les moments où les gens ne sont pas contents des choses. Ensuite, il faut se battre. Et Abdallah l’a montré au cours de ces semaines. Ce n’est pas tout le temps qu’il reçoit des éloges. Mais il se bat aussi et c’est aussi l’une des choses que nous devons examiner très attentivement dans l’évaluation des joueurs. Il ne s’agit pas seulement de qualités physiques, tactiques et techniques, il y a aussi la personnalité, la capacité d’être fort dans l’environnement d’un club gagnant. C’est aussi la culture de la victoire que je veux créer ici. Des gens qui s’en sortiront même dans les moments difficiles. Je veux aussi que les fans poussent les joueurs à passer au travers même dans les moments difficiles, en poussant de manière positive, en étant sûrs que s’ils donnent de l’énergie, les joueurs le feront. C’est donc ce que nous devons créer », ajoute le technicien belge, des propos rapportés par heraldscotland.

