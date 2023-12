Le Rayo Vallecano s’est fait davantage de frayeur mais s’en sort finalement 2-0 grâce à l’inusable Falcao (89e), et Raul de Tomas (90+4e) à Yeclano (D4), en 32es de finale de Coupe du Roi. Sur le banc de touche au coup d’envoi, le milieu de terrain sénégalais s’est montré décisif après son entrée en jeu. Pathé Ciss a délivré un véritable caviar à l’attaquant international espagnol auteur du deuxième but de Rayo Vallecano.

Raul de Tomas with a great weak footed finish to give Rayo Vallecano the 2-0 lead late on against Yeclano in the Copa Del Rey. ⚽️🇪🇸

Pathe Ciss with the lovely ball over the top for the assist. 🪄🇸🇳pic.twitter.com/t4dswVTTUM

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 6, 2023