Le jeune milieu de terrain sénégalais éblouit avec le FC Metz en Ligue 1 cette saison. International à 19 ans, il représente un bel avenir en club comme en sélection avec des qualités impressionnantes, mais il veut garder la tête sur les épaules.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Lamine Camara (19 ans) a dégagé une grande maturité et de la sérénité pour évoquer ses premiers mois en Ligue 1. Ces valeurs qu’il montrent sur le terrain et qui lui ont fait crever l’écran pendant plusieurs matchs, comme lors du dernier face à l’Olympique Lyonnais, malgré le nul un but partout concédé par le Club à la Croix de Lorraine.

« Contre Lyon, je pense que ce fût ma meilleure prestation parce qu’on a fait un bon match collectif. On a vu des choses positives et il faudra confirmer sur le prochain match. Sur un plan plus personnel, je crois que je progresse bien. Il faut que je m’entraîne et que je travaille encore plus pour aider le collectif et pour m’améliorer », a estimé l’ancien pensionnaire de Génération Foot, petit sourire.

« Il faut rester les pieds sur terre »

L’international sénégalais aux deux sélections a clairement la tête sur les épaules et sait où il veut aller. « Même après Nice ou Strasbourg, je n’ai pas douté. On ne peut pas être à 100% à tous les matchs. En revoyant les images, j’ai compris qu’il fallait que je travaille plus et que je donne plus. Avant chaque rencontre je me fixe des objectifs, comme réussir des passes », a-t-il sereinement poursuivi.

« Contre Strasbourg, je suis passé à côté, mais je n’ai jamais douté, je connais mes qualités et je sais de quoi je suis capable. Je suis retourné au travail. Même à l’entraînement je m’énerve quand je perds. Perdre des duels c’est difficile, je n’aime pas perdre. » Récompensé par sa maturité et son audace, Lamine Camara a fait les choses en grand lors de son premier but en Ligue 1 contre l’AS Monaco.

« Ce but était beau mais ce n’était pas mon premier but. Il ne faut pas s’enflammer pour ça. Cela m’a redonné confiance. Et si je peux marquer d’autres buts pour l’équipe tant mieux, mais il faut rester les pieds sur terre », indique celui qui a retrouvé sa position préférentielle dans le dispositif de son entraîneur László Bölöni : un poste de milieu défensif qu’il perfectionne bien, à la fois défensivement qu’offensivement.

Lamine Camara veut gagner avec Metz avant de penser à la CAN

« Depuis le début de saison je joue à différents postes. Je me suis préparé pour ça à Génération Foot. Mais je me sens très bien à mon poste de milieu défensif. C’était ma position à l’origine. Maintenant l’important c’est de me concentrer, quelque soit le poste. Les consignes du coach étaient de me projeter si j’en avais l’occasion. J’aime bien me retrouver en attaque et marquer », ajoute celui qui devrait être en Côte d’Ivoire avec les Lions cet hiver.

« Mon objectif c’est de participer à la CAN. Jouer avec mon pays, c’est vraiment un honneur. Mais là, l’objectif c’est de travailler pour le FC Metz et de faire des résultats avant la CAN ». Des résultats, c’est exactement ce que Lamine Camara et ses partenaires de club ont besoin. D’autant plus qu’avant la réception du FC Nantes ce dimanche (14h00 GMT), Metz reste sur six matchs sans victoire et occupe une position de barragiste (16e).

« On est dans une bonne dynamique depuis deux matchs. Et on a déjà eu deux victoires à l’extérieur. Alors pourquoi pas à domicile ? Mais il ne faut pas trop penser à ça et se mettre trop de pression. On veut les trois points et on va y arriver. Célébrer avec les supporters, ça nous manque. Eux aussi ils en ont besoin en ce moment. On va faire tout ce qu’il faut, mais sans se mettre une pression qui pourrait nous faire perdre », poursuit Lamine Camara.

Alors, un but sur coup-franc ou une passe décisive sur coup de pied arrêté de Lamine Camara sera-t-il la solution face aux Canaris ? Le principal tireur des balles arrêtées du FC Metz peut en tout cas espérer. « C’est mon point fort. À la fin des entraînements je prends toujours dix ou quinze ballons pour tirer des coups francs ». Nantes, comme toutes les autres équipes de Ligue 1, est averti.

