En conférence de presse ce vendredi matin, Aliou Cissé a dévoilé la liste des joueurs qui participeront aux premières journées des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 contre le Soudan du Sud (18 novembre, Dakar) et le Togo (21 novembre, Lomé). L’invité a exprimé son avis sur le calendrier de la prochaine CAN 2023 de Côte d’Ivoire, le sélectionneur des Lions en a profité pour passer un coup gueule à l’instance africaine.

Le sélectionneur de l’équipe nationale a exprimé son mécontentement quant au calendrier de l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des Natios concernant certains matchs programmés en particulier à 14 heures. » Jouer à 14h, il n’y a aucun médecin qui vous dira que c’est bon pour la santé des joueurs. Il faut que la confédération africaine pense à ses joueurs là. Pour que la CAN soit belle, il faut mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Il y a aucun entraîneur qui voudrait jouer à 14H. L’évolution ne peut pas être que sur les gradins et les hôtels. Il faut penser aux acteurs. D’autant plus qu’il y a des légendes dans cette confédération, des anciens joueurs. Ils ont eu à jouer sur le continent africain à 14h. Est-ce que on leur demande leur avis ? Je pense pas qu’ils seraient d’accord. Quand on parle de la troisième meilleure compétition après la Coupe du monde et le Championnat d’Europe, il est important de rappeler qu’il y a des conditions qui doivent être respectées », estime Cissé.

