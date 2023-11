Aliou Cissé lève le voile ce vendredi sur la dernière liste des joueurs retenus avant celle pour la CAN, pour le début des qualifications au Mondial 2026. Le sélectionneur ne devrait pas apporter de surprises, même si quelques retours sont attendus.

Les présents seront-ils assurés, sauf en cas de blessure, de faire partie du rendez-vous continental en Côte d’Ivoire dans un peu plus de deux mois ? Les absents devront-ils, quant à eux, tirer une croix sur la compétition ? Aliou Cissé dévoilera, ce vendredi 10 novembre (10h), sa liste pour les trois prochains matches des Lions, la dernière avant de coucher sur le papier les 23 joueurs qui défieront la Gambie, le Cameroun et la Guinée cet hiver, avant peut-être de rêver d’une seconde étoile.

Mais évidemment, on est encore loin de tout cela. D’autant plus que les rivaux sont armés et prêts à contrecarrer les plans des Lions. Également parce qu’à court terme, Sadio Mané et ses partenaires ne vont pas uniquement retrouver La Tanière pour conserver leur titre de Champions d’Afrique : il s’agit avant tout de ne pas manquer le début des qualifications vers le Mondial 2026, un tournoi à 48 équipes entre les États-Unis, le Canada et le Mexique qui ne sera pas comme les précédents.

Le Soudan du Sud et le Togo en quatre jours

Petit rappel : lors du tirage au sort du 13 juillet dernier, l’Equipe Nationale du Sénégal a été placée dans le groupe B dans les qualifications de la zone Afrique avec le Soudan du Sud, le Togo, la République Démocratique du Congo, le Soudan et la Mauritanie. Les neuf équipes classées premières dans chaque groupe valideront leur billet pour la compétition en Amérique du Nord. Les deuxièmes, eux, disputeront des barrages pour décrocher la dernière place attribuée à l’Afrique.

Cette campagne de qualifications débute samedi 18 novembre au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio face à l’adversaire sans doute la moins forte sur le papier, le Soudan du Sud. Les Lions sont ensuite attendus à Lomé, capitale du Togo, mardi 21 novembre. Pour ces deux matches en quatre jours, il ne serait pas étonnant qu’Aliou Cissé dépasse les 23 éléments, comme ce serait le cas pour la CAN. En effet, le sélectionneur devrait convoquer un groupe de 25 (ou 26) joueurs.

Des gardiens indéboulonnables, des recalés et des retours en défense ?

Avec un très bon temps de jeu en club et de bonnes performances récemment, Edouard Mendy, Seny Dieng et Mory Diaw n’auront certainement pas du souci à se faire quant à leur présence pour ce mois de novembre. À moins d’un contretemps dans les prochaines heures, le sélectionneur devrait alors convoquer ces trois gardiens de but, dont la dispute pour le poste de titulaire pourrait faire rage. Même si Mendy, qui a retrouvé un bon niveau à Al-Ahly, semble disposer plus d’avance.

En défense centrale, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et Abdou Diallo sont quasi-certains d’être appelés, même dans une liste de 23 pour la CAN. Mais comme le sélectionneur semble décidé à continuer de faire confiance à la défense à trois, il devrait encore élargir ses choix en faisant appel au jeune capitaine de Troyes Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et Abdoulaye Seck. Ce dernier, alors que son club du Maccabi Haïfa n’a plus joué depuis plus d’un mois, peut tout même craindre pour sa place.

Convoqué pour la première fois lors du dernier rassemblement, le latéral droit d’Aris Limassol Mamadou Sané ne devrait pas revenir dans la liste d’Aliou Cissé ce vendredi. Tout comme Noah Fadiga. Pourquoi ? Parce que tout indique que Formose Mendy, absent pour blessure en septembre et octobre, devrait faire son retour. Et mais si Youssouf Sabaly s’est de nouveau blessé et sera absent, Aliou Cissé pourrait se tourner vers un retour de Bouna Sarr, plus appelé depuis mars 2022.

Presque les mêmes au milieu et en attaque

Alors que Krépin Diatta pourrait être convoqué en tant qu’arrière droit, le sociétaire de l’AS Monaco devrait arriver avec son partenaire d’équipe Ismail Jakobs pour le poste de latéral gauche, avec Fodé Ballo-Touré.

Au milieu, tout le monde est disponible et Aliou Cissé devrait donc reprendre les mêmes : Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara et Dion Lopy, sans en rajouter un autre. Presque comme en attaque où Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Boulaye Dia seront présents. Abdallah Sima, qui a été appelé lors du dernier rassemblement suite au forfait de Jackson, postule également pour être là. Mame Baba Thiam est aussi un candidat dans la mesure où il est prolifique avec son club, Kayserispor.

wiwsport.com