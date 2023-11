Mauvaise nouvelle pour Youssouf Sabaly. Alors qu’il avait fait son retour dans le groupe du Real Betis, l’international sénégalais s’est blessé à l’entraînement ce mardi.

Les catastrophes s’enchaînent pour Youssouf Sabaly. Blessé avec l’Equipe Nationale du Sénégal en septembre, le latéral droit de 30 ans faisait son grand retour sur les terrains ce week-end face à Majorque. Resté sur le banc, il pensait pouvoir réapparaître lors du derby contre le FC Séville dimanche prochain.

Toutefois, une mauvaise nouvelle est tombée ce mardi. En effet, les Verdiblancos ont communiqué que Sabaly s’est blessé à l’entraînement. « Après examens effectués par les services médicaux du Club, il est confirmé qu’il souffre d’une entorse de grade 2 du ligament latéral interne du genou droit », peut-on lire.

Un terrible coup dur pour le Real Betis mais surtout pour l’ancien joueur de Bordeaux. Alors qu’il était attendu pour faire son retour en sélection ce mois-ci, Sabaly va donc devoir (encore) déclarer forfait pour affronter le Soudan du Sud et le Togo. Sa CAN présence à la CAN pourrait peut-être être compromise, même si les services médicaux du Betis précisent que « la date de son retour dépend de son évolution. »

🚑 PARTE MÉDICO | Youssouf Sabaly ha sufrido un esguince de su rodilla derecha en el entrenamiento del equipo. ¡Mucho ánimo, Youssouf! 💪🆙 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 7, 2023

