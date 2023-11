Réputé pour la qualité de ses centres de formation, le Sénégal s’est offert d’une académie fédérale qui a lancé ses premières activités avril dernier. Ce centre qui deviendra la structure essentielle de formation estampillée de la fédération Sénégalaise de Football, permettra aux jeunes footballeurs à fort potentiel de poursuivre leur développement à l’image de Génération Foot ou encore de Diambars. Une aventure qui espère éclore une pléiade de stars.

Comme l’avait annoncé le patron du football sénégalais il y a quelques mois, la FSF a décidé de se concentrer sur la formation. Et en avril de cette année, l’Académie de la Fédération a vu le jour. Désormais en dehors des centres de formations, les pépites sénégalaises auront la possibilité de monnayer leur talent au sein de cette structure. “Généralement, le centre n’accepte qu’un petit nombre de jeunes, mais ceux qui restent dans la région continuent de fréquenter des écoles de football ou de jouer dans des clubs. Je ne dis pas que le travail que font nos collègues dans les écoles et les clubs de football n’est pas bon, mais il est loin de ce dont les jeunes ont besoin en termes de matériel, d’organisation et de qualité des éducateurs. Le centre a des fonctions supérieures en termes de qualité et de quantité par rapport aux écoles et clubs de football. Maintenant, la Fédération prend l’initiative de monter un projet dans lequel 50 jeunes seront pris en charge par des techniciens toute l’année”, a lancé Pape Faye sélectionneur de l’équipe fédérale.

« Le premier groupe était composé de 50 joueurs réunis au Centre Güerro, parmi lesquels 23 joueurs ont finalement été sélectionnés. Je pense que toute association souhaitant promouvoir le football de base devrait créer une académie fédérale. C’est le cas de notre fédération de football. Et aujourd’hui, heureusement, nous avons une fédération qui a une vision. Il faut prendre soin des jeunes dès leur plus jeune âge et leur donner la responsabilité de savoir ce qui se passe au haut niveau grâce à la sélection nationale », estime Alpha Dabo, président de Coordination Nationale des Ecoles de Football du Sénégal (CONEFS), structure qui a piloté le projet à travers la phase nationale des sélections régionales.

Concernant la sélection de première génération, la détection est réalisée dans toutes les régions du Sénégal. Des talents se découvrent de Tamba à Matam en passant par Kedougou. « Les joueurs viennent de tout le Sénégal« , précise Pape Faye qui a assuré la détection en collaboration avec l’entraîneur de la sélection locale sénégalaise Pape Thiaw, et l’ex coach des Lionceaux des moins de 20 ans Malick DAF. Alors que l’attelage technique est composé de Samba Ndiaye, un éducateur à la Linguere de Saint-Louis, qui le coach adjoint de Pape Faye. L’ancien de Diambars qui travaille désormais comme entraîneur U17 à Darou Salam Cristian Bass, de Moussa Badji l’entraîneur des gardiens et des médecins et des Intendants, qui sont tous sous le commandement du major Alioune Badara Sene.

L’équipe fédérale a ensuite bénéficié de deux matchs amicaux internationaux face à la sélection des moins de 17 ans du Maroc. Le premier acte, joué au stade Lat Dior de Thiés, a vu les deux équipes se quittaient sur un nul « plaisant » de quatre buts partout avant que les jeunes sénégalais tombent lors de la manche retour disputé à Toubab Dialao « Après le processus de sélection, la FSF a adressé une lettre à la Fédération Marocaine de Football demandant la tenue du tournoi. Le tournoi a également été approuvé par la Fédération marocaine de football, mais malheureusement, en raison du phénomène naturel le tremblement de terre, les jeunes n’ont pas pu se rendre au Maroc pour jouer. La Fédération royale marocaine de football a alors écrit à la FSF pour demander que les deux matches se déroulent ici au Sénégal. La seule différence entre les deux sélections était que le Maroc disposait d’une équipe U17. L’équipe comprenait pas moins de quatre binationaux, des jeunes vivant en Europe et évoluant dans des clubs européens. Alors qu’en face, c’était des jeunes qui n’avaient jamais mis les pieds à Lat Dior, des jeunes qui n’avaient jamais joué dans de grands stades, des jeunes issus d’écoles de football. Cependant, nous avons eu la chance d’avoir un mois de regroupement et avons pu jouer plus de 12 matchs. Ils ont perdu deux de ces 12 matchs », dixit le sélectionneur qui s’est montré très satisfait de ses poulains.

« Nous avons joué de très bon match. Les jeunes ont réagi à l’impact et ont répondu dans les phases offensives, défensives et sur le plan des traditions d’efforts. Ils étaient très bons, parce qu’ils ont tenu tête les marocains. Je dirais même qu’on pouvait même gagner ce match. Et l’objectif du second match pour moi était de faire jouer tout le monde, donc j’ai remanié l’équipe. Nous ne pouvons pas venir en présélection et ne pas faire jouer tout le monde. Là aussi, c’était un très bon match. Nous avons répondu présent, mais cette fois-ci, les marocains sont venus avec beaucoup d’impact. Alors, certainement, ils se sont dit que les jeunes sénégalais, si on les laisse jouer, ils vont nous humilier. Ils sont mis beaucoup d’impact et ça fait la différence, ils ont gagné (1-0). Mais ce n’est pas comme le premier match où il y avait beaucoup de jeu et de gestes techniques. Je peux dire que ces deux matches ont été de très bons matchs », rassure le technicien sénégalais.

Et l’opportunité est grande pour les jeunes sélectionnés qui travaillent dans un bon cadre. « Même si le cadre n’est pas professionnel, il s’agit d’un cadre de perfectionnement d’équipe. L’enfant s’entraîne matin et soir, tout comme ceux qui sont dans les centres. Les joueurs mangent bien, dorment bien et reçoivent des soins médicaux appropriés. C’est une opportunité pour les 50 jeunes impliqués dans le projet de l’académie fédérale. Veuillez noter qu’il y a deux structures : l’équipe U15 et l’académie Federale. C’est avec l’académie qu’on a jouée contre les Marocains. Parmi les joueurs U15 avec lesquels j’ai travaillé et qui ont remporté deux fois le tournoi UFAO A personne n’étaient pas rappelés. Il s’agissait d’ouvrir l’assiette et de donner une chance à tout le monde » explique l’entraîneur.

Actuellement, les regroupements ont lieu uniquement pendant les vacances scolaires, afin de donner la possibilité aux jeunes non seulement de poursuivre leurs études, mais aussi de réaliser davantage d’activités dans leurs clubs respectifs. Cependant, un programme de surveillance a été mis en place par la FSF, rappelle Alpha Dabo. « Cette équipe fédérale est l’antichambre de la sélection U17. Il s’agit avant tout d’assurer la relève au niveau de la catégorie des moins de 17 ans. En effet, il existe effectivement un programme établi par la direction technique de l’État et l’encadrement technique de cette sélection. Cela signifie que les jeunes seront à nouveau rappelés pendant les vacances, mais bien sûr ils continuent à s’entraîner au niveau de leurs clubs ou académies. Ils continueront à se préparer puisqu’ils font désormais partie de l’Académie fédérale. » Les possibilités futures ne se limitent donc pas aux matches, car selon Pape Faye, « il ne s’agit pas seulement de jouer des matchs de foot, il s’agit aussi de se retrouver et de s’entraîner pendant les vacances scolaires. Il est également important pour ses jeunes de sortir pour connaître les aéroports, des hôtels, des adversaires qui ont une haute culture footballistique que nous sénégalais, donc ils se préparent très tôt aux matches internationaux. C’est aussi ce que j’aime dans ce projet. Ils se préparent aussi pour les autres sélections« .

« Nous sommes tellement excités de faire partie de cette aventure. Je suis honoré d’avoir été sélectionné parmi les 23 personnes. C’était une belle aventure et ça s’est très bien passé. Nous tenons à remercier les membres de la fédération pour cette initiative et espérons qu’ils seront fiers de nous. Nous espérons avoir la possibilité de faire partie dans les autres sélections« , exalte Moustapha Mbaye (13 ans), vice capitaine de la sélection de l’académie fédérale. Aux coéquipiers désormais du pensionnaire de YES, âgé seulement de 13 ans, qui espèrent un jour écrire une histoire avec autres sélections sénégalaises, d’écrire leur propre histoire.

