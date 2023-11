Président de la FSF et vice-président de la CAF a présidé la finale du championnat de beach soccer ce mercredi. Occasion pour lui de féliciter les acteurs œuvrant pour le développement de cette discipline.

« Nous avons assisté à une belle finale. Malgré qu’elle soit organisée en jour ouvrable, un mercredi, le public est venu massivement encourager les deux équipes. Cela montre que le beach soccer commence à être aimé par les jeunes notamment les enfants. Et cette remarque est remplie d’espoir pour le futur du Beach Soccer » a déclaré Augustin Senghor.

La somme d’un million cinq cent a été remis au vainqueur du championnat. Ngor, au bout d’une finale âprement disputée, a évincé Mbao (4-3).

« Les deux équipes ont joué aussi dans le fair-play. Ce qui est plaisant. L’équipe qui a été le plus régulier durant la saison qui est Mbao a bien dominé le match, il compte beaucoup de talents. Mais c’était sans doute le jour de Ngor qui l’a renversé. C’est un club qui compte beaucoup d’internationaux, l’expérience s’est sans doute montré sur le terrain. Et la qualité notée dans les deux équipes et les autres clubs du championnat rassurent quant à l’avenir de l’équipe nationale du Sénégal. J’encourage les deux finalistes, tous les autres du championnat et les encadreurs. Parce qu’il faut le dire c’est eux qui font les bons résultats du beach soccer. »

Cette saison, la FSF a innové avec l’organisation de la Coupe du Sénégal. C’est pour permettre aux joueurs d’avoir plus de matchs dans les jambes et être prêts pour l’équipe nationale. « On espère qu’avec la Coupe du Sénégal qui est une nouvelle compétition, nous souhaitons donner plus de compétitions aux joueurs. Cela les permettra d’être toujours prêts lors des compétitions internationales. Les autres pays s’inspirent de nous en mettant en place des championnats, il faut qu’on essaie d’innover encore pour rester devant. Nous sommes convaincus de l’importance du beach soccer. C’est une discipline qui a commencé à gagner bien avant les récents sacres et qui reste constante dans ses bonnes performances. Nous préparons la Coupe du Monde et l’équipe nationale est en regroupement depuis des mois ».

