La rédemption d’Abdallah Sima est définitivement confirmée. Alors qu’il avait signé son retour en sélection le mois dernier, l’attaquant du Glasgow Rangers a été décidé mardi meilleur joueur de Scottish Premiership du mois d’octobre. À juste titre puisque l’ancien joueur du Slavia Prague a réalisé de superbes prestations.

Auteur de trois buts, dont un doublé, et d’une passe décisive sur la période, le joueur de 22 ans s’est montré particulièrement déterminant pour aider son équipe à enchaîner les bons résultats. Avec quatre victoires d’affilée en Championnat, les Rangers sont solidement classés deuxièmes du classement, derrières le Celtic.

Congratulations to @RangersFC Abdallah Sima, who has been presented with the #cinchPrem Premiership Player of the Month award for October! @cinchuk pic.twitter.com/0qoJ56rPHY

— SPFL (@spfl) November 7, 2023