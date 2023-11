Auteur d’une grosse prestation symbolisée par son triplé contre Tottenham ce lundi en Premier League (1-4), Nicolas Jackson s’est exprimé après la rencontre revenant sur ce qui est jusqu’ici son match référence depuis son arrivée à Chelsea.

« Je suis très très heureux. C’était un derby de Londres, mon premier derby contre Tottenham. On a gagné et j’ai marqué un triplé. Je suis content de l’équipe et du travail effectué par chacun. J’aurai même pu marquer un quadruplé mais je ne sais pourquoi ce n’est pas allé au fond. On va oublier ce match et continuer à travailler pour aller de l’avant » a réagi l’attaquant sénégalais qui a remis Chelsea dans le chemin de la victoire.

A first career hat-trick! ✊ pic.twitter.com/8KAWQnYUHp — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 7, 2023

Wiwsport.com