Les Spurs ont manqué l’occasion de reprendre le fauteuil de leader. Les hommes d’Ange Postecoglu ont pourtant très vite frappé devant leurs supporters avec un but de Dujan Kulusevski. Idéalement servi par Pape Matar Sarr, l’ailier voit sa frappe déviée tromper le gardien Blues (1-0).

Tel un rouleau compresseur dans ce début de match, Tottenham va même marquer un deuxième but à la 11e minute de jeu après une séquence de jeu à enseigner dans les écoles de football. Malheureusement le but de Heung Min Son est invalidé pour position d’hors jeu après visionnage de la VAR.

Touchés dans leur orgueil, les Blues vont réagir. Après une occasion nette manquée par Nicolas Jackson, Raheem Sterling croit égaliser mais le but est refusé pour une faute de main de sa part. Mais ce n’est que partie remise puisque Chelsea va bénéficier d’un pénalty après un tacle dangereux de Romero qui reçoit un carton rouge pour sa faute. Cole Palmer égalise et remet les Blues dans la rencontre (33e; 1-1).

En deuxième période, Tottenham concède une nouvelle expulsion et va terminer la rencontre à neuf contre 11. L’occasion est tout donnée à Chelsea pour renverser la rencontre. À vingt minutes du terme du match, Sterling sert Jackson après une contre attaque avant que le sénégalais ne marque dans les buts pratiquement vides (1-2).

Jackson martyrise la défense des Spurs et fait son « show » !

Le dernier quart d’heure sera celui de Nicolas Jackson puisque l’ancien joueur de Villareal va tout simplement s’offrir un triplé dans ce match. D’abord il conclut une passe de Mykhailo Mudryk (90+4) avant de se permettre de dribbler le gardien Spurs pour glisser le ballon au fond des filets. Un coup du chapeau pour le joueur formé au Casa Sports. Chelsea fait ainsi chuter Tottenham à domicile, et de quelle fort belle manière (1-4) .

