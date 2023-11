Alors que l’Equipe Nationale du Sénégal s’apprête à entamer les qualifications pour le Mondial 2026, Youssouf Sabaly a fait son retour dans le groupe du Real Betis pour le match de LaLiga contre Majorque, samedi.

Absent depuis le 12 septembre en raison d’une lésion myotendineuse proximale du long adducteur de la jambe gauche, Youssouf Sabaly (3 matchs, 1 passe décisive en Championnat cette saison) va faire son grand retour dans le groupe du Real Betis. Le latéral droit international sénégalais de 30 ans est convoqué pour la réception de Majorque, ce samedi (15h15 GMT) dans le cadre de la 12e journée de LaLiga.

L’ex-Bordeaux s’était blessé lors d’u match contre l’Algérie et a depuis manqué sept rencontres de Championnat, en plus de la rencontre des Lions contre le Cameroun, en octobre dernier. S’il n’est pas certain d’obtenir des minutes ce week-end, Sabaly pourrait tout même être présent sur la liste d’Aliou Cissé, vendredi prochain, pour les qualifications au Mondial 2026, face au Soudan du Sud et le Togo, ce mois-ci.

wiwsport.com