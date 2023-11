Malgré de nombreuses recrues estivales, l’Olympique de Marseille a connu des difficultés en Championnat de France et cherchera à renforcer encore son équipe lors du prochain mercato hivernal.

Malgré de nombreuses recrues lors du mercato de l’été dernier, l’Olympique de Marseille a eu du mal à faire bonne impression sur le terrain en ce début de saison. Les Phocéens, déjà éliminés de la course en phase finale de l’UEFA Champions League, se sont qualifiés pour la Ligue Europa, où ils se sont montrés plus ou moins convaincants avec deux nuls et une victoire. Ils sont premiers du groupe avec 5 points. Si la mayonnaise semble prendre en Europe, ce n’est pas encore le cas en championnat national. Plongée dans une crise depuis la houleuse réunion qui a poussé Marcelino à démissionner de son poste d’entraîneur, la formation phocéenne fait un début de saison plus ou moins difficile. Le club dirigé par le nouvel entraîneur Gennaro Gattuso occupe la 9e place de Ligue 1 avec 12 points.

À en croire les informations du média phocéen, Football Club de Marseille, Alan Velasco, ailier gauche au FC Dallas en MLS, pourrait être une excellente idée pour épauler Ismaïla Sarr voire concurrencer l’attaquant sénégalais. Selon le journaliste Pierre Gerbeaud, « ce type de profil peut faire du dégât en Ligue 1. Cela nous permettrait d’avoir beaucoup plus de tenue de ballon et d’être plus dangereux offensivement. Cela mettrait éventuellement un coup de fouet à Sarr qui est un peu trop dans le confort », a-t-il déclaré. L’Olympique de Marseille pourrait s’appuyer sur l’ancien attaquant du Club Atlético Independiente.

wiwsport.com