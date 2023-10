C’est l’un des évènements les plus attendus de l’année. Comme son nom l’indique, le Sport Summit Impact ou le sommet de l’impact du sport va réunir tous les acteurs/décideurs de ce secteur. La première édition aura lieu en novembre.

Qu’est-ce que le Sport Summit Impact ?

C’est un événement référence au cœur des enjeux de l’industrie du sport en Afrique. Il réunit et fédère plusieurs personnalités et décideurs internationaux, afin d’aborder très concrètement des thématiques au cœur des enjeux de développement du sport et de développement par le sport en Afrique. Il est organisé par Sport Impact qui est un hub panafricain indépendant spécialisé dans la structuration, la coordination et la promotion de projets sports en Afrique.

Où et quand ?

Pendant 3 jours, du 5 au 7 novembre, plusieurs activités se dérouleront à Dakar et Diamniadio. Près de 500 participants dont plusieurs invités de marque sont attendus : ministres des sports et délégations de plusieurs pays africains et occidentaux, présidents et représentants d’organisations sportives, représentants des bailleurs de fonds et investisseurs, dirigeants du secteur privé, de la société civile et athlètes de haut niveau.

Quel est le programme ?

Conférences, tables rondes et conversations impliquant personnalités et leaders du secteur

Annonces / lancement de nouveaux programmes

Visites d’infrastructures sportives sur Dakar et Diamniadio

Workshops et challenges sportifs mobilisant jeunes et athlètes de haut-niveau

En plus de ces activités, il est prévu la deuxième édition des Sport Impact Awards, qui récompensera l’engagement d’une nouvelle promotion de lauréats pour une réplique des meilleurs projets sport à l’échelle du continent.

Où suivre ?

Partenaire média de l’évènement, wiwsport partagera à travers ses supports de diffusions (site internet, réseaux sociaux, application et journal numérique) les contenus des programmes de l’évènement.

