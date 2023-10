De Pape Matar Sarr en Angleterre en passant par Kalidou Koulibaly en Arabie saoudite ou encore Mbaye Niang et Mamadou Fall en Turquie, les Sénégalais ont été performants dans les Championnats étrangers la semaine dernière. Voici notre Team Of The Week, dispose en 3-4-3.

MOUHAMADOU SARR constant

Le portier de 26 ans n’avait, jusque-là cette saison, figuré dans nos TOTW. Il était temps pour l’un des joueurs phares de la Cremonese. Promu titulaire en Serie B avec les Grigiorossi, l’ancien joueur de Bologne dégage de la sérénité avec son jeu au pied, à l’image de son match contre la Cittadella, vendredi (1-2). Impuissant sur l’égalisation adverse, il a tout de même été déterminant sur deux autres tentatives des Granata. Impeccable sur les sorties aériennes ou encore sur la relance.

KALIDOU KOULIBALY inspiré

Il est en pleine confiance et ça se ressent dans son jeu. Sa partition lors de la victoire 3-1 dans le choc contre Al-Ahli ce vendredi en est une preuve. Solide et rassurant, le défenseur d’Al-Hilal s’est illustré de manière sublime avec son jeu au pied dès l’entame du match en délivrant une superbe passe décisive à Sergej Milinković-Savić sur l’ouverture du score. Par la suite, il s’est montré impeccable défensivement, remportant la plupart de ses duels et s’imposant dans ses interventions. Il s’est même permis une reprise acrobatique dans la surface d’Al-Ahli en fin de première période.

AROUNA SANGANTE autoritaire

Une fois n’est pas coutume : le capitaine du Havre AC a été un vrai patron de la défense havraise lors du match nul (0-0) face au FC Metz ce dimanche. Au milieu de l’axe central à trois de son équipe, le Sénégalais de 21 ans a livré un bon duel avec les attaquants messins et même certains milieux de terrains, dont Lamine Camara, et est souvent sorti vainqueur. Serein balle au pied ou encore sur la relance, il s’est également illustré par la qualité de son placement. Avec ses 8 dégagements et 5 interceptions, il a annihilé quelques situations messines. Constant dans ses prestations.

OUSSEYNOU BA solide

Malgré la défaite sur la pelouse d’Antalyaspor ce dimanche (1-0), le défenseur central de Basaksehir a répondu présent, quand bien même il aurait pu faire mieux sur l’unique but de ce match. Grâce à son physique imposant, l’ancien joueur de l’Olympiakos a très souvent dominé ses adversaires dans les airs comme au sol (7 duels remportés sur 9). Juste dans ses interventions et propre dans la relance, il a souvent réussi à casser les lignes avec ses longs ballons pour lancer ses attaquants.

PAPE MATAR SARR déterminant

Le jeune milieu de terrain de Tottenham était omniprésent lors de la victoire contre Crystal Palace vendredi dernier (1-2). Actif dans l’entrejeu, il a gratté plusieurs ballons et s’est montré à son avantage dans la construction dans une première période où les Spurs ont eu des difficultés. Plus performant en seconde période, il a été impliqué sur les deux buts de son équipe. On a surtout adoré sa superbe transversale en direction de Brennan Johnson sur le deuxième but de Tottenham. Match après match, il s’impose et c’est de bon augure à l’approche d’une Coupe d’Afrique.

LAMINE CAMARA confirme

Une semaine après son but extraordinaire sur la pelouse de l’AS Monaco, le jeune milieu de terrain du FC Metz n’a pas réussi enchaîner, du moins il n’a pas encore fait trembler les filets. Néanmoins, il a été présent dans le jeu messin contre Le Havre AC ce dimanche (0-0). Avec l’ailier Kevin Van Den Kerkhof, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a clairement été le joueur le plus entreprenant et dangereux dans son équipe, à l’image de ses tentatives successives (14e, 25e, 44e). Présent dans la construction et dans les duels, il se projetait souvent dans le camp adverse pour apporter le danger. Des efforts qui n’auront finalement pas payé jusqu’à son remplacement à 20 minutes de la fin.

IRON GOMIS généreux

Doucement mais sûrement, le milieu de terrain de 23 ans fait son trou dans le Championnat de Turquie avec l’équipe de Kasimpasa. L’ancien joueur d’Amiens a été l’un des meilleurs artisans de la victoire 3-1 des siens face à Istanbulspor vendredi, faisant très mal sur son côté. À la 32e, sa passe en retrait de la tête trouvait son compatriote Mamadou Fall, qui envoyait une sublime reprise de volée dans les camps adverses. Puis à la 56e, il décalait parfaitement Aytaç Kara pour le but du break, lui permettant de s’offrir deux passes décisives. Quelques instants plus tard, Iron Gomis était tout proche de délivrer une nouvelle passe décisive pour le même Kara, comme il était également proche de scorer à la 78e minute. Un gros match pour le Sénégalais qui méritait d’être souligné.

MAMADOU FALL précieux

À l’image d’Iron Gomis, l’attaquant de 31 ans a également réalisé un bon match contre Istanbulspor. Très disponible sur son côté, l’ancien joueur du Sporting Charleroi a posé d’énormes soucis à la défense adverse. Efficace dans la surface de réparation, il a ouvert le score dès sa première véritable situation avec une magnifique reprise de volée après cette passe de Gomis. Déclencheur principal des meilleures actions, il a été à l’origine des deux autres buts de Kasimpasa avec notamment cette récupération près de son camp pour lancer Julien Ngoy, qui a eu la lucidité de remporter son duel et d’aller défier le gardien adverse, avec réussite.

PAPE MEÏSSA BA enchaîne

Après une première saison compliquée, l’attaquant de 26 ans semble définitivement lancé avec Grenoble. Depuis son doublé contre camp il y a un peu plus d’un mois, il ne s’arrête plus de marquer. Malgré la défaite à Pau ce samedi (3-2), l’ancien joueur du Red Star a tiré son épingle du jeu en marquant son second doublé de la saison. Son match aurait pu être parfait s’il avait marqué sur son occasion en début de rencontre, mais il peut se satisfaire d’avoir encore répondu présent.

MBAYE NIANG décisif

Muet depuis la victoire contre Besiktas (4-2) il y a un peu plus d’un mois, l’attaquant international sénégalais de 28 ans a brillé avec Adana Demirspor ce samedi avec un doublé face à Konyaspor (3-0). Alors que les hommes de Patrick Kluivert étaient tenus en échec jusqu’en début de seconde période, c’est lui qui a ouvert le score sur un caviar de Jonas Svensson, avant de conclure la large victoire des Eclairs Bleus sur un penalty. Deux tirs cadrés et deux buts, ça aussi c’est de la réussite.

MAMADOU KALY SÈNE fait vengeance

Désormais sous les couleurs du FC Lausanne-Sport, l’attaquant de 22 ans a fait très mal à son ancienne équipe du FC Bâle ce dimanche. En confiance après avoir marqué deux buts lors des deux dernières journées du Championnat suisse, il a porté son total à cinq réalisations en signant un doublé lors de la victoire 3-0 des Lausannois. Il a marqué sur deux penaltys et s’est même fait plus de plaisir en délivrant une passe décisive sur le dernier but des siens. Principal bourreau de son ex.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

wiwsport.com