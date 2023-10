Annoncée il y a quelques moments par le président du CNG Birahim Séne, la Var a été expérimentée pour la première fois dans la lutte avec frappe, dimanche à l’occasion du combat opposant T-max à Armée Bou Ngeuweul.

«La VAR existe dans l’arène depuis très longtemps. Elle est pratiquée dans la lutte simple et dans la lutte olympique. Maintenant le CNG a décidé de la pratiquer également dans la lutte avec frappe. Nous avons discuté avec le CNG sur le sujet pour voir comment rendre opérationnel cela. Mais l’application de la VAR nécessitera le savoir de tout le monde, surtout les arbitres et la commission technique, mais également ceux qui gèrent la partie logistique. Donc, le CNG s’engage à rendre opérationnelle la VAR Ainsi, après cette réunion d’échange, nous allons déterminer matériel à disposer pour réussir cette mission», avait déclaré Babacar Diop, président de la commission central des arbitres de lutte avec frappe, au sortir d’une réunion entre le CNG et les arbitres, organisée mercredi dernier.

C’était quelques jours seulement avant la première expérimentation de l’arbitrage vidéo dans la lutte avec frappe. Ce dimanche, le combat opposant T-max à Armée Bou Ngeuweul a été marqué par l’utilisation pour la première fois de la Var dans le monde de la lutte avec frappe. En effet, elle a été sollicitée par les arbitres pour revoir l’action de la chute qui n’était visiblement pas claire. Et après l’utilisation les arbitres ont convenu d’attribuer la victoire à T-Max.

